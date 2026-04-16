Los Juegos Patagónicos Unificados comenzaron esta semana en Chubut, incluyendo en su calendario tres programas de competencias para deportistas convencionales (Sub-17) y del deporte adaptado (hasta 25 años). En esta primera escala de la distribución de sedes, Neuquén comenzó de la mejor manera sumando 16 medallas: siete de oro, siete de plata y dos de bronce en atletismo y en natación para atletas con discapacidad.

Estas disciplinas forman parte del programa de Juegos ParaEpade que están cumpliendo con la séptima edición. En esta primera instancia la provincia de Chubut recibió a cinco disciplinas: cuatro adaptadas (atletismo, natación, boccia y básquet 3x3 mixto) y el beach voley. Esta última disciplina forma parte de los Juegos de la Integración Patagónica y está haciendo su estreno en la cuarta versión de esta competencia que por primera vez tendrá puntaje oficial para la clasificación general.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, junto a la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, y el subsecretario Ignacio Russo, acompañan a la delegación neuquina que competirá hasta este jueves en Chubut, y que tuvo un gran desempeño en la primera jornada.

"Creemos que es muy importante estar acompañando, después de tanto trabajo que se hizo para estar acá junto a más de 50 deportistas neuquinos. Ver la felicidad de los chicos, las ganas de competir, cómo se van haciendo amigos", destacó Codermatz.

Explicó además que se aprovecha la oportunidad para el intercambio con los referentes de Deportes de las distintas provincias. "Es una logística muy grande armar este tipo de Juegos, requiere de mucho trabajo de los equipos provinciales y de los entrenadores. Un trabajo en equipo que va a impactar la semana que viene en Neuquén, que seremos anfitriones y que hay que estar a la altura de lo requiere un Juego de esta categoría. Estamos contentos de que Neuquén pueda ser sede".

Cinco de las siete preseas doradas para Neuquén llegaron desde la pileta Ingeniero Huergo de Comodoro Rivadavia. Julieta De La Vega las logró en 100 metros libres y 50 metros pecho, en la categoría S14. También alcanzaron los más alto del podio Briana Navarrete en 100 metros espalda S10; Ian Marinetti en 100 metros espalda (S10) y Axel Gómez en los 100 metros libres (S10).

En tanto que obtuvieron la medalla de plata Martín Alias en 100 libres y 50 metros pecho de la categoría S14; Renata Odone (100 espalda S15); María Cattaneo (100 m mariposa S21); Ian Marinetti (100 libres S10) y Axel Gómez en 100 metros espalda. Por su parte, María Cattaneo logró bronce en 100 metros libres de la categoría S21.

Las otras dos medallas doradas fueron conseguidas por los atletas que compitieron en la pista Eduardo Bernal, también de Comodoro Rivadavia. Samuel Giannobile logró el oro en lanzamiento de jabalina Clase 33 y Joaquín Meliqueo en la misma modalidad de la categoría, pero en Clase 57.

Marcelo Ñanco en lanzamiento de bala Clase 20 obtuvo la medalla de plata y Noha Benítez, en salto en largo, en sordos e hipoacúsicos S15, se quedó con el bronce.

La ciudad de Rawson recibe el básquet 3x3 y boccia (ambas disciplinas con categorías mixtas). Mientras que en Rada Tilly compite el beach vóley de los Juegos Integrados Patagónicos en ambas ramas, en la categoría Sub-17. En el inicio de la competencia, los seleccionados femenino y masculino cayeron en el debut ante el mismo rival, Río Negro, que se impuso en ambos partidos 2-0.

Estas dos competencias conforman parte del calendario de los Juegos Patagónicos Unificados que se completa con los 19° Juegos Epade que comenzarán la próxima semana.

Próximas fechas

Conforme a la distribución de sedes de competencia, el programa proseguirá la semana próxima en Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz. En Neuquén, desde el lunes en instalaciones del Club Petroleros Jerárquicos, se abrirá el programa de los 19° Juegos Epade con las competencias de natación convencional.

Paralelamente Tierra del Fuego será anfitrión de disciplinas de los 4° Juegos de la Integración Patagónica. Río Grande recibirá a las disciplinas de levantamiento olímpico, tiro con arco convencional y para personas con discapacidad; tenis de mesa convencional y adaptado. Por su parte Ushuaia, la capital fueguina, recibirá al bádminton convencional y adaptado.

También y continuando con el cronograma de los JIP (Juegos de la Integración Patagónica), la semana próxima Santa Cruz se suma como sede recibiendo a las disciplinas de escalada deportiva, gimnasia artística y tenis, todo en Río Gallegos. En tanto que Caleta Olivia será anfitriona de la lucha y el taekwondo.

Neuquén volverá a ser sede de más competencias entre el 17 y 23 de mayo. El Ruca Che recibirá al handball que hace su estreno en el programa de los Juegos Epade y al atletismo, que competirá en la Ciudad Deportiva.

En esas fechas paralelamente La Pampa albergará en su capital Santa Rosa al judo, mountain bike y vóleibol; mientras que Río Negro espera en su ciudad capital, Viedma, al fútbol y al básquetbol.