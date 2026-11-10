En los últimos días se confirmó que se disputará la quinta edición de la Regata de la Confluencia el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, con dos jornadas de competencia sobre las aguas de los ríos Limay y Neuquén.

El prueba buscará repetir la convocatoria alcanzada en 2025, cuando reunió a palistas de distintas provincias argentinas y de Chile, y se consolidó como una de las competencias destacadas del calendario náutico nacional.

En aquella edición participaron más de 250 embarcaciones distribuidas en distintas categorías, con recorridos exigentes y largadas que convocaron a deportistas y espectadores en distintos sectores del río.

Además, por segundo año consecutivo, la organización incorporó un sistema de cronometraje con chip, una herramienta que permitió mejorar el seguimiento de los competidores y garantizar mayor precisión en los resultados.

La prueba contaría en esta edición con la realización de cuatro etapas con la organización conjunta de las municipalidades de Neuquén capital y Senillosa. Se iniciaría con la etapa denominada Río Neuquén, será la primera, con largada en calle Figueroa al fondo hacía la zona de la confluencia de los ríos. Continuará por el río Limay en contracorriente, con una dificultad importante en cuanto a lo físico, para llegar al balneario Albino Cotro por calle Linares donde habrá un punto de seguridad.

La segunda etapa, que tendría previsto ponerse en marcha de Albino Cotro aguas arriba por los clubes, pasando por la escollera, hasta el Río Grande para hacer un giro, retomar por Linares y entrar nuevamente a Albino. Es una prueba más de velocidad de tres kilómetros.

La tercera etapa tendría su punto de partida desde el camping municipal Los Mimbres de Senillosa. Va a ser una largada tipo Le Mans, con todos los botes juntos en la orilla ordenados, a la espera de la señal de la partida. Serán 33 kilómetros donde se tomarán siempre los desvíos a mano derecha para ir por los cauces y por los paisajes más emblemáticos, más lindos, hasta llegar al balneario de Colonia Valentina, al Balsa a las Perlas.

La cuarta etapa sería desde el balneario Colonia Valentina hasta Albino Cotro. En esta etapa, en todas las bifurcaciones, se irá por la mano izquierda.