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Viernes 13 de Marzo, Neuquén, Argentina
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NEUQUÉN DEPORTES

El neuquino Enrique Plantey no finalizó la prueba en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina

En su cuarta presentación en Italia, como ocurrió en dos prueba anteriores, no pudo terminar el recorrido del slalom gigante (Para-Ski Alpino).

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 22:17
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Enrique Plantey no finalizó el slalom gigante en Milano-Cortina 2026

En sus cuarta participación olímpica, el esquiador neuquino Enrique Plantey no alcanzó a finalizar la prueba de slalom gigante que se llevó a cabo este viernes. 

El martes en la prueba de combinada alpina (categoría sitting) disputada en el Tofane Alpine Skiing Centre, en Italia, obtuvo su mejor performance, finalizó en la decimotercera (13ª) posición en la prueba de Alpino Combinado Sentado (Super Gigante + Slalom Gigante) de Para-Ski Alpino en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

Como había ocurrido en la modalidad de Descenso y Super Gigante, que no pudo completarlas. Se repitió este viernes. Ahora solo le resta participar el domingo en Slalom, lo que significará su despedida de esta edición y aparentemente del deporte.

El domingo el neuquino hará flamear por última vez la bandera argentina

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