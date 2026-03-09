¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 09 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
NEUQUÉN DEPORTES

El neuquino Enrique Plantey no pudo terminar en su segunda prueba de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

En la segunda presentación en las competencia no pudo terminar en la modalidad esquí alpino adaptado

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 17:39
PUBLICIDAD
Enrique Plantey compite en Juegos Paralímpicos de Invierno 2026

En el tercer día de competencia de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026,  el neuquino Enrique Plantey, que fue abanderado de la delegación nacional, en la histórica Arena de Verona, en la homónima ciudad italiana. 

El sábado en el inicio de los XIV edición Enrique Plantey no pudo finalizar la prueba de descenso de Ski Alpino. Este lunes tampoco pudo finalizar la modalidad de esquí alpino adaptado Super-G sentado masculino.

La competencia la ganó el representante de Países Bajos, J. Kampschreur, segundo y medalla de plata, el noruego J. Pedersen, bronce obtuvo el estadounidense A. Kurka.

Lo que le resta al neuquino Enrique Plantey en Milano-Cortina 2026

Combinada Alpina: martes 10 de marzo (5.00 hora de argentina)

Slalom Gigante: viernes 13 de marzo  (5.00 hora de argentina)

Slalom: domingo 15 de marzo (5.00 hora de argentina)

Con su participación en Milano-Cortina 2026, Plantey vuelve a representar al país en el máximo escenario del deporte paralímpico de invierno, con la expectativa de repetir ó superar su histórica actuación anterior.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD