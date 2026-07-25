El neuquino que forma jugadores para Talleres de Córdoba explicó qué hace falta para llegar a jugar en Primera

Convertirse en futbolista profesional es el sueño de miles de chicos en todo el país. Sin embargo, detrás de la ilusión de llegar a Primera División existe un camino largo, exigente y lleno de sacrificios. Así lo explicó el neuquino Andrés Sarrocco, director técnico y captador de juveniles de Talleres de Córdoba, durante una entrevista en el programa Entretiempo, que se emite por AM550 y Canal 24/7 Noticias.

Con más de dos décadas dedicadas a la formación de juveniles y tras haber trabajado en las formativas de varios clubes de Neuquén, como Pacífico y Atlético Neuquén, entre otros, y luego Racing Club y Talleres, Sarrocco reveló cómo funciona el proceso de detección y desarrollo de los jóvenes talentos dentro de un club de Primera División. "Todo empieza con un proceso de selección y captación. Se buscan los mejores talentos del país, pero eso no alcanza. Tener condiciones es apenas el punto de partida. Después hay que nutrir al jugador, conducirlo, guiarlo y darle herramientas para que pueda desarrollarse como profesional", explicó.

Una de las principales diferencias entre el fútbol amateur y el de alto rendimiento es la carga de trabajo. Según detalló Sarrocco, en Talleres los juveniles ingresan al predio alrededor de las 7.30 de la mañana y comienzan una rutina similar a la de un atleta profesional. "Los chicos hacen una hora y media de gimnasio y otra hora y media de entrenamiento en campo. Son tres horas diarias de trabajo. Pero muchos realizan además entrenamiento preventivo antes del turno y sesiones complementarias después", señaló.

Tener condiciones es apenas el punto de partida. Después hay que nutrir al jugador, conducirlo, guiarlo y darle herramientas para que pueda desarrollarse como profesional", explicó el entrenador neuquino.

A partir de los 13 o 14 años, algunos futbolistas llegan a entrenar entre cuatro y cinco horas por día, siempre bajo el seguimiento de nutricionistas, preparadores físicos y especialistas. "Cada jugador tiene mediciones antropométricas muy precisas. Se controla la masa muscular, el porcentaje de grasa y se establecen objetivos individuales. Ya estamos hablando de deportistas de alto rendimiento", indicó.

La escuela es obligatoria y el desafío no termina al llegar a Primera Para Sarrocco, la formación deportiva nunca puede estar separada de la educación. "La escuela es obligatoria porque nadie sabe cuántos chicos van a llegar realmente a Primera División. Incluso llegar tampoco garantiza nada. Lo más difícil no es debutar, sino consolidarse", afirmó.

El entrenador recordó que muchos juveniles alcanzan a jugar algunos partidos en el máximo nivel, pero luego pierden su lugar por cambios de entrenador, lesiones o decisiones deportivas. "Hay chicos que llegan, suman minutos y después quedan afuera. Es una carrera muy competitiva."

El enorme costo emocional del desarraigo

Uno de los aspectos que más preocupa al captador de Talleres es el impacto que genera dejar la familia a muy corta edad. "Muchas veces un chico se va a una pensión a los 12 años. Está siete u ocho años lejos de su casa y después, a los 19, le dicen que hasta ahí llegó. Siempre pienso quién le devuelve a ese padre esos años que no pudo compartir con su hijo." Para Sarrocco, detrás de cada futbolista existe un enorme esfuerzo familiar.

"Hay lesiones, competencia permanente y todos los años llegan nuevos chicos. Esa mochila emocional también forma parte de la formación." Por ese motivo, Talleres implementa períodos de adaptación antes de tomar decisiones definitivas. "Cuando detectamos un jugador con condiciones muchas veces le damos seis meses para adaptarse. No buscamos solamente el rendimiento inmediato."

Sarrocco comenzó a desarrollar la metodología oficial de Talleres en el Alto Valle. El proyecto contempla la realización de pruebas abiertas para futbolistas de distintas categorías y el seguimiento permanente de los jóvenes que puedan proyectarse hacia el fútbol de AFA. "Queremos brindarles a los chicos del Valle herramientas reales para que puedan desarrollarse. La idea es acercar una metodología profesional y generar oportunidades que antes no existían."

Director técnico y captador de juveniles de Talleres de Córdoba, Sarrocco desembarcó en Neuquén para buscar talentos.

No alcanza con jugar bien: qué buscan los captadores

Una de las preguntas que más reciben quienes trabajan en captación es qué observan cuando evalúan a un chico. La respuesta de Sarrocco va mucho más allá de la técnica. "Con los años uno ya identifica muchas cosas simplemente viendo caminar a un jugador. Después aparecen los aspectos técnicos, pero también evaluamos la conducta, la personalidad, la agresividad deportiva y, sobre todo, la resiliencia."

Según explicó, muchas veces llegan más lejos quienes tienen fortaleza mental que quienes poseen mejores condiciones futbolísticas. "Los que logran sobreponerse a las dificultades son los que generalmente terminan haciendo carrera."

Cuando un club dice que no, no siempre significa falta de condiciones- Sarrocco también buscó derribar uno de los mitos más comunes entre los padres. "No siempre un chico queda afuera porque no tenga nivel. Muchas veces el puesto ya está cubierto." Como ejemplo mencionó que una categoría de Talleres puede tener un delantero que incluso integra selecciones juveniles. "Si el delantero titular de esa categoría juega en la Selección Argentina y lleva años de formación dentro del club, es lógico que ese lugar esté ocupado. Eso no significa que el chico que vino a probarse no tenga futuro."

Además destacó que los juveniles de Talleres compiten regularmente en torneos internacionales. "Hace poco una categoría viajó a Inglaterra para jugar en el predio del Arsenal. A mí me tocó viajar con equipos a Italia para enfrentar a Roma y Juventus. Esa experiencia también hace una enorme diferencia."

En el tramo final de la entrevista, Sarrocco dejó uno de los mensajes más importantes para los padres. "Muchas veces el sueño frustrado del padre termina cayendo sobre la mochila del hijo." El entrenador pidió acompañar el crecimiento deportivo sin ejercer presiones. "Es un camino hermoso, pero lleno de frustraciones. La familia tiene que ser el sostén emocional. Después nadie sabe quién llegará realmente a Primera División."

"No siempre un chico queda afuera porque no tenga nivel. Muchas veces el puesto ya está cubierto." Como ejemplo mencionó que una categoría de Talleres puede tener un delantero que incluso integra selecciones juveniles. "Si el delantero titular de esa categoría juega en la Selección Argentina y lleva años de formación dentro del club, es lógico que ese lugar esté ocupado. Eso no significa que el chico que vino a probarse no tenga futuro."

Para Sarroco, la formación deportiva nunca puede estar separada de la educación.

Talleres desembarca en Neuquén para buscar talentos

En las categorías formativas de Talleres, el neuquino Sarrocco dirigió 110 partidos donde ganó 74, empató 19 y perdió 17. Se consagró campeón de la Copa Criciuma como DT del combinado sub 17 dirigiendo la Sexta División (2023), fue subcampeón con Novena División en dos oportunidades (2022 y 2024) y salió en tercer lugar dirigiendo la Cuarta División (2025).

Tras cuatro años "maravillosos y hermosos en Córdoba y el mundo de AFA", Sarrocco tomó la decisión de regresar a Neuquén. "No es fácil estar lejos de casa y de nuestras personas amadas", señaló. Agregó que "gracias a Dios ha sido una experiencia maravillosa y sumamente enriquecedora. Experiencias y amistades de por vida que nos deja este deporte; es realmente el valor de lo vivido". Desde este año comenzó trabajando desde Neuquén para Talleres con el objetivo de "brindarles posibilidades y herramientas a los chicos del Valle y zonas aledañas para que puedan cumplir sus sueños".

Sarrocco comenzó a desarrollar la metodología oficial de Talleres en el Alto Valle. El proyecto contempla la realización de pruebas abiertas para futbolistas de distintas categorías y el seguimiento permanente de los jóvenes que puedan proyectarse hacia el fútbol de AFA. "Queremos brindarles a los chicos del Valle herramientas reales para que puedan desarrollarse. La idea es acercar una metodología profesional y generar oportunidades que antes no existían."

Las pruebas comenzaron en el complejo Siamo Fuori, en Neuquén, y continuarán durante las próximas semanas con distintas categorías infantiles y juveniles. Para Sarrocco, el objetivo va mucho más allá de encontrar al próximo futbolista de Primera. "Lo importante es formar personas, acompañar a las familias y darle a cada chico las mejores herramientas para perseguir su sueño."

La entrevista a Andrés Sarrocco