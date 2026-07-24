Nicolás Otamendi, flamante refuerzo de River, se despidió de la Selección Argentina a través de un comunicado publicado en sus redes sociales donde dijo que “jugar en el seleccionado fue el privilegio más grande” que le dio el fútbol.

En el mismo tono de congoja por la situación, el marcador central formado por Vélez Sarsfield valoró haberse podido despedir en una final del mundo y aseguró que se marcha “con la tranquilidad de haberlo dejado todo”.

Captura del comunicado oficial de Nicolás Otamendi diciéndole adiós a la Selección Argentina.

Otamendi disputó cuatro mundiales con la Selección, durante ese ciclo sólo se quedó afuera de la nómina que fue a Brasil 2014 de la mano de Alejandro Sabella.

Su camino mundialista se inició en Sudáfrica 2010, bajo la conducción de Diego Armando Maradona que lo incluyó como lateral derecho. Sin embargo, el momento más destacado de su trayectoria fue en Qatar 2022 cuando se convirtió en pieza fundamental del exitoso ciclo del entrenador Lionel Scaloni, siendo campeón, además de haber dado la vuelta en la Finalissima y de ser bicampeón de América.

Tal cual lo había dicho

El futbolista ya había dicho que la experiencia por el certamen organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá iba a ser su último viaje en la máxima cita.

A los 38 años de edad decidió dejar también el fútbol europeo, quedando libre del Benfica de Portugal, para cumplir el sueño de jugar en River, club del cual es hincha.

Hoy, a días de marcar su estreno en Núñez, dijo adiós al seleccionado iniciando de alguna manera la renovación que encarará Scaloni a partir de la próxima fecha FIFA.