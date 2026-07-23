Aunque la Selección Argentina no logró defender el título y terminó como subcampeona tras perder la final frente a España, el balance individual dejó motivos para celebrar. Las actuaciones de varios dirigidos por Lionel Scaloni durante el Mundial 2026 despertaron el interés del mercado y se tradujeron en una fuerte actualización de sus valores.

De acuerdo con la última revisión realizada por Transfermarkt, varios futbolistas argentinos incrementaron su cotización luego del certamen disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El rendimiento mostrado durante la competencia consolidó a varios como figuras internacionales y fortaleció su posición de cara al próximo mercado de pases.

El gran beneficiado fue Julián Álvarez, quien protagonizó el aumento más importante. El delantero pasó de una valoración de 100 millones de euros a 120 millones, una suba de 20 millones que lo convierte en el jugador argentino con mayor valor de mercado en la actualidad y uno de los atacantes más cotizados del mundo.

Los nuevos valores de mercado de la Selección

Otro de los nombres destacados es Enzo Fernández. El mediocampista volvió a ser una pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni y su cotización también reflejó ese protagonismo. Su pase pasó de 90 millones a 100 millones de euros, confirmando el crecimiento sostenido que mantiene desde hace varias temporadas.

En la defensa también hubo mejoras importantes. Cristian Romero elevó su valor de 45 a 50 millones de euros, mientras que Lisandro Martínez pasó de 40 a 45 millones. Ambos fueron fundamentales durante el recorrido argentino en la Copa del Mundo y ratificaron su jerarquía en la última línea.

La lista de futbolistas revalorizados la completa Thiago Almada, quien dio un salto de 15 a 20 millones de euros. El mediocampista ofensivo aprovechó sus oportunidades durante el torneo y terminó consolidando un crecimiento que ahora también quedó reflejado en el mercado internacional.

Los nuevos valores de mercado de la Selección

Más allá de las subas registradas, el ranking de los futbolistas más valiosos de la Selección Argentina continúa siendo liderado por Julián Álvarez (120 millones) y Enzo Fernández (100 millones). Detrás aparecen Lautaro Martínez (85 millones), Nico Paz (80 millones), Alexis Mac Allister (70 millones), Cristian Romero (50 millones), Lisandro Martínez (45 millones), Giuliano Simeone (40 millones), Valentín Barco (40 millones) y Exequiel Palacios (25 millones).

Pese a la derrota en la final frente a España, el Mundial 2026 volvió a demostrar el enorme potencial de esta generación de futbolistas argentinos. Además del reconocimiento deportivo, la mejora en las cotizaciones representa una noticia muy positiva tanto para los protagonistas como para los clubes propietarios de sus derechos, en un mercado de pases que promete tener mucho movimiento durante las próximas semanas.