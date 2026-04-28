En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, se disputó durante el fin de semana la primera Copa Mundial de Speedline Highline en Argentina, disciplina enmarcada en deportes extremos que combinan velocidad y equilibrio en alturas. El nacido en Junín de los Andes, Ignacio Muñoz Paredes, se colgó la medalla de bronce.

A 30 metros de altura y sobre cintas de una pulgada (25.4 milímetros) se disputó el Word Cup Kempes 2026, donde deportistas de más de10 países del mundo, y de la elite, se hicieron presente en una competencia avalada por la International Slackline Association (ISA).

La modalidad consistió en recorrer 100 metros sobre la cinta, donde el neuquino, hoy radicado y representando a Rio Negro, Ignacio Muñoz Paredes se quedó con el tercer puesto, por detrás del Polaco Jakob Morawsky, y el brasilero Matheus Vidal. En dicha rama, hasta se bajó el record mundial de 44 segundos y 50 milésimas

El nacido en Junín llegó con una extensa preparación, donde la cordillera neuquina, y principalmente el Rio Chimehuín fueron los escenarios para agudizar técnica, concentración y resistencia de cara a una exigente competencia que se disputó dentro del estadio.

El certamen contó, además de los ganadores, principales competidores a nivel mundial, donde se destacaron Diego Molano (Colombia), la subcampeona mundial Erika Sedlacek (Brasil), y los argentinos Florencia Muñoz , Gonzalo Caturelli.

Ignacio Muñoz Paredes logró el bronce en la gran cita mundial

Justamente Muñoz también cumplió con las expectativas. La representante de High Valle de Rio Negro y Neuquén, se quedó con el segundo puesto en rama femenina, por detrás de la represente brasilera, e imponiéndose a la riojana Agustina Sol Corea.

Es la primera vez que se realiza esta competencia en Sudamérica y en un estadio de fútbol, posicionando a la Argentina como uno de los principales escenarios para el deporte extremo.