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En el Mario Kempes

Un neuquino hizo historia logrando podio en el mundial de Slackline

Ignacio Muñoz Paredes, nacido en la localidad de Junín de los Andes, pero radicado en Rio Negro, logró un histórico podio en el deporte extremo, que tuvo su gran cita en Córdoba.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 28 de abril de 2026 a las 15:37
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Ignacio Muñoz Paredes logró el bronce en la gran cita mundial

En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, se disputó durante el fin de semana la primera Copa Mundial de Speedline Highline en Argentina, disciplina enmarcada en deportes extremos que combinan velocidad y equilibrio en alturas. El nacido en Junín de los Andes, Ignacio Muñoz Paredes, se colgó la medalla de bronce.

A 30 metros de altura y sobre cintas de una pulgada (25.4 milímetros) se disputó el Word Cup Kempes 2026, donde deportistas de más de10 países del mundo, y de la elite, se hicieron presente en una competencia avalada por la International Slackline Association (ISA).

La modalidad consistió en recorrer 100 metros sobre la cinta, donde el neuquino, hoy radicado y representando a Rio Negro, Ignacio Muñoz Paredes se quedó con el tercer puesto, por detrás del Polaco Jakob Morawsky, y el brasilero Matheus Vidal.  En dicha rama, hasta se bajó el record mundial de 44 segundos y 50 milésimas

El nacido en Junín llegó con una extensa preparación, donde la cordillera neuquina, y principalmente el Rio Chimehuín fueron los escenarios para agudizar técnica, concentración y resistencia de cara a una exigente competencia que se disputó dentro del estadio.

El certamen contó, además de los ganadores, principales competidores a nivel mundial, donde se destacaron Diego Molano (Colombia), la subcampeona mundial Erika Sedlacek (Brasil), y los argentinos Florencia Muñoz , Gonzalo Caturelli.

Ignacio Muñoz Paredes logró el bronce en la gran cita mundial

Justamente  Muñoz también cumplió con las expectativas. La representante de  High Valle de Rio Negro y Neuquén, se quedó con el segundo puesto en rama femenina, por detrás de la represente brasilera, e imponiéndose a la riojana Agustina Sol Corea.

Es la primera vez que se realiza esta competencia en Sudamérica y en un estadio de fútbol, posicionando a la Argentina como uno de los principales escenarios para el deporte extremo.

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