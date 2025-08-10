Fiebre Puma en Córdoba: más de 10 mil fanáticos coparon el Kempes para ver a la Selección

La pasión por Los Pumas volvió a latir fuerte en Córdoba. En la antesala del debut ante los All Blacks por el Rugby Championship 2025, más de 10 mil personas se acercaron al Estadio Mario Alberto Kempes para presenciar el entrenamiento abierto del seleccionado argentino. Un récord de asistencia para una práctica, que dejó en claro que la camiseta celeste y blanca despierta emociones únicas.

Hinchas de toda la provincia y fanáticos del rugby llegaron desde distintos rincones: Río Cuarto, Villa María, Cruz del Eje, Oncativo, San Francisco, La Carlota, Villa de Soto y varias localidades más. Hubo colectivos especialmente dispuestos para el traslado de más de 2.200 personas, principalmente chicos de escuelas deportivas e instituciones sociales.

La jornada arrancó con actividades recreativas organizadas por la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial y la Unión Cordobesa de Rugby. Pero la gran cita fue a las 14:30, cuando el equipo dirigido por Michael Cheika saltó al césped y empezó a desplegar movimientos precompetitivos, jugadas y destrezas. El público pudo sentir el impacto de cada tackle, escuchar el sonido del scrum y ver de cerca a los máximos referentes del rugby nacional.

El regreso a una ciudad con historia

No todos los días se entrena un seleccionado nacional ante miles de personas. En Córdoba, fue posible. Joaquín Oviedo, uno de los seis jugadores cordobeses del plantel, lo vivió de manera especial: “Es una emoción muy grande estar en este estadio, ver la cantidad de gente que vino a la práctica. La última vez que jugué en Córdoba fue antes de la pandemia, tengo ganas de ponerme la camiseta frente a mi familia y amigos”.

El partido del próximo sábado marcará el regreso del rugby internacional a la ciudad después de más de una década. La última vez que Los Pumas jugaron en Córdoba fue en 2014, con derrota 21-19 ante Escocia. Los All Blacks, en tanto, ya pisaron suelo cordobés en 1976, cuando vencieron a un seleccionado del interior, y en 1985, cuando superaron a Los Dogos en el viejo Estadio Córdoba.

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, resumió la sensación que dejó la tarde: “10 mil personas pudieron disfrutar del entrenamiento a puertas abiertas. Ya se vive la fiesta de lo que será un evento histórico frente a los All Blacks”.