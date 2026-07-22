El Taekwondista José Luis Acuña parte rumbo a Europa para lo que será una amplia gira con la selección Argentina, preparativa pensando en los Juegos ODESUR, que se disputarán en Santa Fe desde el 12 al 26 de septiembre. Post fiebre mundialista, y en un clima “anti argentino” el neuquino fue claro “toca en su deporte defender la bandera, y dan ganar de competir y traer el mejor resultado para mi país”.

La selección nacional, con 5 integrantes, parte hoy pensando en un campus en Serbia de alto nivel, el G1 de Portugal, y posterior desembarco en México y cierre en Perú para disputar el G3 de dicho país. Será un mes de alta exigencia y entrenamiento para el deportista neuquino, que tiene como principal objetivo los Juegos Odesur. “Estoy bien, entrenando bien, con el equipo de Corriente y mi entrenador” dijo el capitán de la selección, quien confirmó que pudo adquirir, mediante una donación, las nuevas pecheras electrónicas, que se usan actualmente y que sirven para entrenar “es una ayuda enorme no solo para los Odesur, sino para todo lo que se viene”.

Dirá presente en el G1 de Portugal, y el G3 de Perú

Por su parte, el capitán del equipo de Taekwondo se refirió a fiebre mundialista, y de lo que significó para todos los deportistas del país la actuación del seleccionado nacional, sosteniendo que Messi es el capitán de todos los deportistas argentinos, “demostró el carácter de todos los argentinos, hay que agradecer la calidez de cómo nos representan y así nos sentimos todos los atletas de todos los deportes”.

“Como atleta es el mensaje que le quiero dejar a las nuevas generaciones: nunca dar por perdido nada y mucho menos a un argentino”.

José Luis Acuña es una de las caras principales del Taekwondo argentino que se prepara en búsqueda de un Juego Olímpico. Si gran paso para este año serán los Odesur, que se disputarán en Rosario, competencia a la que apunta para este 2026, “logré el bronce Panamericano, ahora el objetivo es ganar, y defender porque somos locales y hay que prepararse para llegar de la mejor manera”. Culminó.

Nota completa con José Luis Acuña en Grito Sagrado: