Marcos Acuña corre con ventaja para volver a ser titular en River en su visita a Independiente Rivadavia de Mendoza el lunes desde las 21:30 por la 8ª fecha del Torneo Apertura 2026.

La noticia no sería tan resonante en otro momento, pero que se dé al encuentro posterior de la partida de Marcelo Gallardo como entrenador Millonario, hace ruido, retumba en una interna que lo dejó señalado al neuquino como actor fundamental del vestuario en el desgaste de relaciones profesionales con el idolatrado Muñeco.

A la espera de lo que será el arribo de Eduardo Coudet como técnico en esta sucesión histórica, Marcelo Escudero lidera la transición del club de Núñez y tiene una paraba brava en Cuyo. Además, los mendocinos cuentan con Sebastián Villa por el sector de la cancha donde marca Acuña y el campeón del mundo juega con una chapa diferente a la del juvenil Facundo González por el cual lo sentaron en la victoria ante Banfield como local de la 7ª cita del campeonato.

Marcelo Escudero, el elegido por River para manejar la transición entre la ida de Marcelo Gallardo y el arribo de Eduardo Coudet.

El zapalino se sintió tan apuntado por la renuncia de Gallardo que hasta se vio tentado de publicar un descargo ante las acusaciones. Una persona poca afecta a las expresiones pública, salió a defenderse con un escrito preparado.

Imagen del descargo que publicó Marcos Acuña antes las acusaciones por la partida de Marcelo Gallardo como técnico de River.

Los nombres

Ante este panorama, la probable formación de River sería con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván; y Sebastián Driussi.

Además de la situación deportiva de Villa, a favor de Acuña no es menor que el encuentro se dispute en condición de visitante. Si La Banda saltara al campo de juego del Monumental, sus chances se verían reducidas por contexto.