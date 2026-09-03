Árbitros confirmados para Cipolletti ante Olimpo y Deportivo Rincón versus Costa Brava

Séptima fecha de la segunda ronda en el Torneo Federal A con partidos decisivos por delante para los equipos regionales porque el Deportivo Rincón recibirá a Costa Brava el domingo a las 15 con transmisión de AM 550 y Cipolletti visitará a Olimpo en Bahía Blanca apenas media hora más tarde.

Ambos cruces tienen árbitros confirmados. El puntano Leandro Harfiel tendrá a su cargo la presentación de los petroleros neuquinos en la fase de la Reválida, mientras que Diego Novelli de Tandil tendrá a su cargo uno de los duelos históricos del sur argentino en la provincia de Buenos Aires por la ronda Campeonato.

Al Deportivo Rincón, como siempre, lo seguís por Prima Multimedios.

Cipo saca cuentas después de cumplir la fecha libre. Quinto en las posiciones, está afuera de la zona de clasificación a la tercera ronda por el primer ascenso y necesita sumar en el Roberto Carminatti. Los últimos resultados no lo favorecieron mientras descansaba en familia.

Por el lado del Deportivo Rincón tendrá enfrente a un rival directo por la clasificación a playoffs y una victoria sobre el sintético prácticamente lo dejará perfilado para seguir soñando en la presente temporada.

Así está la tabla de posiciones en la zona B de la Reválida antes de comenzar la fecha número 7.

Comienza el viernes por la noche

La jornada de la categoría se pondrá en marcha este viernes en Salta con Juventud Antoniana ante Kimberley de Mar del Plata en la zona B del Campeonato.

Así está la zona B de la Ronda Campeonato antes de ponerse en marcha la fecha número 7 en el Torneo Federal A.

Resultado que importa mucho en La Visera. Cipolletti viajará hacia el sur de la provincia de Buenos Aires muy atento a lo que suceda en el Norte. Es que los marplatenses podrían superarlo en la sumatoria de puntos en caso de una victoria.