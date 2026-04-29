La visita de Neymar al Nuevo Gasómetro dejó mucho más que un empate entre San Lorenzo y Santos. El paso del astro brasileño por el Bajo Flores generó un impacto que trascendió lo futbolístico y tuvo su punto más alto en el cariño que recibió por parte de los hinchas argentinos, algo que el propio jugador no tardó en destacar.

Desde su llegada a Buenos Aires, el crack fue el centro de todas las miradas. Fanáticos de distintos clubes se acercaron para saludarlo, sacarse fotos y demostrarle su admiración. Pero fue en el estadio del Ciclón donde se vivió el momento más especial: una ovación constante y un respeto que sorprendió incluso al propio Neymar.

Tras el partido, el brasileño no ocultó su emoción y utilizó sus redes sociales para agradecer. “Quería agradecer a todos los que fueron al estadio. Eso demuestra lo que hice en el fútbol. Gracias San Lorenzo, fue un día especial que quedará en mi memoria y la de mi familia”, escribió, junto a una imagen del cuadro que le regalaron con su rostro y la leyenda de bienvenida a Boedo.

La conexión con la gente fue total. Distendido, sonriente y cercano, Neymar se mostró cómplice con los hinchas, especialmente con los más chicos, que vivieron un momento único al poder estar cerca de uno de los grandes ídolos del fútbol mundial. El trato fue ejemplar tanto dentro como fuera de la cancha.

El impacto fue tal que incluso en Brasil se hicieron eco de la situación. Medios de su país destacaron el afecto recibido en Argentina y remarcaron la diferencia con otros contextos, donde el jugador suele estar más expuesto a la crítica.

En lo futbolístico, Neymar también dejó su huella en el empate 1-1 y luego, ante los micrófonos, fue más allá. Además de valorar el partido y el recibimiento, dejó en claro que mantiene intacta su ambición: jugar el Mundial 2026. “Claro que sí, es el sueño de todo brasileño”, afirmó. Y, fiel a su estilo, se permitió imaginar en grande: una final entre Brasil y Argentina. “Sería espectacular”, lanzó.

Una noche que terminó en empate, pero que dejó una certeza: Neymar vivió en el Bajo Flores una de esas experiencias que van más allá del resultado y que, como él mismo dijo, no va a olvidar.