La llegada de Neymar a la Argentina no pasó desapercibida. Todo lo contrario: generó una verdadera revolución en la previa del duelo que Santos afrontará ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana. El crack brasileño pisó suelo porteño y, desde ese momento, se convirtió en el centro de todas las miradas.

En un país donde la rivalidad con Brasil es histórica, la figura del 10 logró algo poco habitual: unir aplausos y gestos de admiración. Hinchas argentinos, incluso de otros clubes, se acercaron para saludarlo, pedirle fotos y demostrarle un cariño que el propio Neymar no dudó en destacar públicamente. “Estoy muy feliz por el cariño que recibí”, expresó en la antesala del partido.

El vínculo con el fútbol argentino también tiene nombres propios. Su estrecha relación con Lionel Messi, con quien compartió una época dorada en Barcelona formando parte de la recordada MSN junto a Luis Suárez, lo acercó aún más al público local. A eso se suma su buena sintonía con varios futbolistas argentinos, lo que alimenta esa conexión especial con los hinchas.

Mientras tanto, Santos se prepara para un duelo exigente en el Pedro Bidegain. El equipo brasileño llega con la intención de dar un golpe en condición de visitante y sabe que contará con su máxima figura desde el arranque. Neymar, por su parte, dejó en claro que el objetivo es claro: conseguir un resultado positivo que marque el rumbo en la competencia.

La expectativa crece con el correr de las horas. San Lorenzo se alista para una noche copera de alto voltaje, pero todas las luces apuntan al mismo nombre. Neymar ya empezó a jugar su partido fuera de la cancha y lo hace con una sonrisa, devolviendo el afecto que recibió desde que aterrizó en Argentina.