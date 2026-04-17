En la continuidad de su andar copero, San Lorenzo derrotó al Deportivo Cuenca 2 a 0 en el Nuevo Gasómetro por la segunda fecha del Grupo D de Copa Sudamericana y con esta victoria llegó a lo más alto de su zona.

El local comenzó con todo en el cruce y Alexis Cuello tuvo la primera de peligro antes de llegar al minuto de juego. Los ecuatorianos tuvieron que despertar rápidamente para mantener la valla invicta.

Pero el desarrollo total del primer tiempo estuvo lejos de haber sido una supremacía del dueño de casa. Deportivo Cuenca disputó la posesión, como a su rival le costó crear peligro en los últimos metros y el duelo se presentó muy parejo hasta el descanso del entretiempo.

Para el comienzo del complemento, el técnico Gustavo Álvarez metió mano en el equipo local. Facundo Gulli reemplazó a Gonzalo Abrego y el delantero Rodrigo Auzmendi se metió para acompañar a Cuello en los últimos metros. Matías Hernández fue el que dejó el campo de juego.

La llave del resultado estaba en la pelota parada, en la cabeza del colombiano Jhohan Romaña a los 12 del complemento que fue corriendo al encuentro del centro que envió Realli en formato tiro de esquina desde la izquierda. El diestro le pegó con el pefil cambiado para que la pelota se cierre y el toque del marcador central le diera la velocidad suficiente para romper la paridad.

La sentencia de la noche llegó a los 27 minutos, después de una linda triangulación por izquierda del Cuervo. Un nuevo centro de Realli, esta vez con pelota en movimiento, fue hacia atrás por el piso y el capitán Nicolás Tripichio llegó para definir de primera y desatar el delirio en el Nuevo Gasómetro.

Síntesis

San Lorenzo 2: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Manuel Insaurralde, Mathías de Ritis; Nahuel Barrios, Matías Hernández; Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Deportivo Cuenca 0: Facundo Ferrero; Andrés López, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Carlos Arboleda; Mateo Maccari, Edison Vega, David González, Melvin Díaz, Lucas Mancinelli; Nicolás Leguizamón. DT: Jorge Célico.

Goles: ST 12' Romaña (SL), 27' Tripichio (SL).

Cambios: ST inicio Facundo Gulli por Abrego (SL) y Rodrigo Auzmendi por Hernández (SL), 8’ Agustín Ladstatter por Barrios (SL) y Matías Realli por De Ritis (SL), 14’ Germán Rivero por Leguizamón (DC) y Jorge Ordoñez por Díaz (DC), 24’ Matías Klimowicz López (DC) y Bryan García por Vega (DC), 39' Jeremy Mejia por González (DC), 41' Nicolás Corujo por Cuello (SL).

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Yender Herrera (Venezuela).

La previa

Luego del empate 1-1 entre Santos y Recoleta FC, el Ciclón tiene la chance de ser líder ante los ecuatorianos, que ganaron en su debut contra el Peixe. Por el Torneo Apertura viene de un 0-0 muy flojo ante Newell's, y hasta el momento Gustavo Álvarez ganó solamente uno de los cuatro partidos que dirigió (aunque aún no perdió). En cuanto al once, Nicolás Tripichio regresaría y el DT le daría la chance al juvenil Matías Hernández en lugar de Rodrigo Auzmendi.

Por su parte, Deportivo Cuenca dio el batacazo y en el debut ganó 1-0 ante Santos en condición de local, por lo que está en la cima del grupo con 3 unidades. El conjunto ecuatoriano llega al Nuevo Gasómetro con la ilusión de volver a dar la sorpresa y tener puntaje ideal en dos fechas disputadas. En el torneo local está 5° con 11 puntos y viene de perder 3-2 ante Independiente del Valle después de estar 2-0 arriba.

Los dirigidos por Jorge Célico cuentan en su cuerpo técnico con el rosarino Christian Lovrincevich, de pasado como orientador táctico de Cipolletti en la temporada 2023 del Federal A.