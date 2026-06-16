El Mundial 2026 le trajo a Neymar una sorpresa muy distinta a la que se vive dentro de la cancha. En medio de la competencia y durante una pausa de Brasil en Estados Unidos, el futbolista protagonizó un video familiar que terminó mostrando una noticia cargada de emoción.

La escena fue compartida por Bruna Biancardi en Instagram y rápidamente empezó a circular entre los seguidores del jugador. Lejos del clima de concentración, presión y partidos, Neymar apareció rodeado por su familia en un momento íntimo, preparado especialmente para descubrir un dato clave sobre el bebé que esperan.

El video tuvo una puesta pensada para sostener la intriga hasta el final. La familia estaba reunida al aire libre, con camisetas blancas y los ojos cubiertos. En ese contexto, una cuenta regresiva marcó el instante más esperado: “¡Tres, dos, uno...!”. Recién ahí llegó la revelación que cambió por completo el clima de la reunión.

Cuando todos pudieron ver lo que había pasado, el color rosa dejó en claro que la pareja espera otra nena. La reacción de Neymar fue inmediata: entre risas, sorpresa y emoción, no pudo ocultar el impacto de la noticia y lanzó: “¡Dios mío, me voy a volver loco!”. Bruna, también cubierta de pintura, miró a la pequeña Mavie y preguntó: “¿Se puso rosa?”.

La alegría familiar pronto se mezcló con bromas. Al ver que el grupo de mujeres de su familia sigue creciendo, Neymar improvisó una ocurrencia frente a la cámara: “Voy a armar una banda, y a partir de hoy van a ser las... Spice Girls”. Pero enseguida cambió la idea y corrigió entre risas: “Va a ser K-Pop”.

Con esta nueva llegada, el delantero volverá a ser padre mientras atraviesa otro momento de enorme exposición deportiva. Además del bebé en camino junto a Bruna Biancardi, Neymar ya es papá de Davi Lucca, Mavie, Helena y Mel, quien nació recientemente en San Pablo mediante una cesárea de urgencia.

El cierre del video mantuvo el tono divertido de toda la revelación. Todavía manchado de rosa, Neymar se acercó a la cámara y lanzó una última frase con picardía: “Ya les voy avisando. El año que viene, en diciembre... ¡niño!”. Bruna respondió con una risa y un golpe cariñoso en la espalda, dejando otra postal familiar que convirtió la noticia en uno de los momentos más tiernos de su Mundial.