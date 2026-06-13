Neymar es una de las máximas estrellas en la Copa del Mundo, aunque el crack brasileño partió de su país condicionado desde los físico y sigue lesionado en el búnker verdeamarelo por lo que no pudo ni firmar planilla en el estreno de la Selección pentacampeona ante Marruecos.

Sin embargo, al momento de salir al campo de juego del imponente MetLife de New Jersey, el número 10 de Santos fue la cara más buscada por los flashes del Planeta.

El magnetismo de Neymar con los hinchas sigue intacto, pero Brasil lo necesita dentro del campo de juego y en buen nivel.

El ex Barcelona sufre un desgarro grado 2 en el gemelo de su pierna derecha y se especula que tampoco estará en condiciones de jugar en la fecha siguiente, ante Haití en la ciudad de Filadelfia el viernes 19.

Su convocatoria

Carlo Ancelotti confirmó a último momento al talentoso delantero. Pese a que su presente futbolístico no era el mejor en su país, el italiano no quiso conflictos y reservó un boleto de avión para el aclamado futbolista.

Por el momento, la delantera de los sudamericanos comenzó integrada por Vinicius, Raphina y Thiago. Habrá que ver cómo reacciona, sobre todo el número 7 del Real Madrid, ante un rol más secundario en cuanto al requerimiento de la prensa mundial, sobre todo con una actualidad no muy destacada cada vez que le tocó ponerse la camiseta de su país para liderar a un gigante en cada competencia.

En Argentina, Neymar también vivió el mismo fenómeno cuando visitó la ciudad de Buenos Aires para enfrentar a San Lorenzo por la Copa Sudamericana. Las muestras de afecto hacia él por parte de los hinchas motivaron una publicación personal de agradecimiento.