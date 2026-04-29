El mes que viene se terminará la pavimentación de 74 cuadras en el barrio San Lorenzo de Neuquén capital, específicamente en la zona del Círculo Policial. La obra integral contempla casi 15.000 metros cuadrados de pavimento flexible y la realización de cuadras de hormigón.

Así lo afirmó la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento de la Municipalidad, Mariel Bruno en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550.

“Estamos en el tramo final de la pavimentación de las 74 cuadras, estimamos en el mes de mayo ya tener todos los trabajos terminados, recordemos que todo lo que es la parte de escurrimiento superficial con los cordones cuneta y el pluvial estaba listo, tenemos una combinación de algunas cuadras en hormigón porque así lo requería el suelo y otras en pavimento flexible, son casi 15.000 metros cuadrados”, explicó la funcionaria en primer lugar.

En ese sentido comentó: “Se realizaron conexiones domiciliarias de servicios para después no tener que romper el asfalto”.

Rotura de un acueducto sobre Avenida Mosconi

Sobre este tema, Bruno dijo que “el acueducto no lo teníamos identificado, hay instalaciones muy viejas en la Avenida Mosconi, mucho que por ahí no está reflejado en planes actuales. Hemos transitado por otras intersecciones y no tuvimos inconvenientes”.

“Está dentro de las probabilidades de una obra muy grande, más de 67 metros entre líneas municipales, hay infraestructura antigua y alguna no está identificada”, cerró.



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