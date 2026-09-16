La NFL (National Football League, en español conocida como Liga Nacional de Fútbol Americano) desembarcó en Melbourne, Australia para disputar el primer partido de temporada regular de la historia en Oceanía. El NFL Australia Game 2026 fue un rotundo éxito pues el Melbourne Cricket Ground tuvo una asistencia de 100.021 aficionados, cifra que representa la séptima mayor asistencia en un partido de temporada regular.

Los 49ers dominaron el juego en Australia

Los Niners decidieron viajar a Melbourne una semana antes del partido, mientras que el equipo de Los Ángeles arribó hasta el jueves por la mañana de Australia, recordar que el juego se disputó el viernes 11 de septiembre de 2026 a las 10:35 am tiempo de Melbourne.

Mike Evans, Demarcus Robinson y Deebo Samuel fueron los encargados de atrapar los balones lanzados por Brock Purdy (lanzó para 205 yardas) y que impulsaron la victoria 27 a 7 de los San Francisco 49ers sobre Los Ángeles Rams.

La defensiva de los 49ers se mostró sólida, incluso lograron frenar el ataque de los Rams en cuarta oportunidad en la yarda uno para impedir el touchdown en el tercer cuarto.

Los Rams no lograron adaptarse al juego

El corredor Kyren Williams fue el encargado de anotar el primer touchdown para los Rams, pero esa serie ofensiva fue la única que rindió frutos. El quarterback Matthew Stafford, quien completó solo 15 de 25 pases para apenas 155 yardas.

El debut de Myles Garrett se vio empañado pues no pudo demostrar su valía con una defensiva que permitió tres touchdowns y dos goles de campo. Los Rams no habían perdido por más de siete puntos desde noviembre de 2024.

Ahora, los 49ers reciben a Miami en el Levi’s Stadium el domingo 20 de septiembre; por su parte los Rams reciben a los New York Giants en el SoFi Stadium el lunes 21 de septiembre.