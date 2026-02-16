La National Football League (NFL) anunció que disputará por primera vez un partido de temporada regular en Francia, como parte de su calendario internacional de 2026. El encuentro se jugará en el Stade de France, marcando un nuevo hito en la estrategia de expansión global de la liga fuera de Estados Unidos.

Uno de los equipos confirmados para este debut será New Orleans Saints, mientras que el rival se dará a conocer más adelante. El comisionado Roger Goodell destacó que el desembarco en París representa “un paso clave en el crecimiento internacional de la NFL” y responde al aumento del interés por el fútbol americano en el mercado francés.

Desde la franquicia de Nueva Orleans celebraron la elección, subrayando el valor simbólico del escenario. La propietaria del equipo, Gayle Benson, remarcó la conexión histórica y cultural entre Luisiana y Francia, además del crecimiento de la base de aficionados de los Saints en la capital francesa, factores que influyeron en la designación.

El partido en París se suma a una agenda internacional cada vez más ambiciosa para 2026. La NFL también confirmó encuentros de temporada regular en Madrid, Melbourne, Río de Janeiro, Múnich y tres juegos en Londres, consolidando su apuesta por llevar el espectáculo de la liga a nuevos mercados internacionales.