Por un lugar en la gran final, el Como le está ganando 2-1 al Inter en el partido de vuelta de semifinales de Copa Italia y logra el boleto al duelo definitivo. Con los argentinos Nico Paz, que colaboró con una asistencia en el segundo tanto, y Máximo Perrone en el once, los Lariani se imponen en el Giuseppe Meazza para, hasta el momento, conseguir el logro inédito de su primera final en la competición.

Inter 1-2 Como, los goles

Fiel a su estilo, con la pelota contra el piso, el elenco lombardo encontró una ventaja que por ahora significa un hecho histórico. La empezó Paz con un pase filtrado para Anastasios Douvikas, quien encontró la proyección del lateral Ignace Van der Brempt, que metió un centro atrás que el croata Martin Baturina mandó a la red para el 1-0 visitante.

En el inicio de la segunda etapa, Como volvió a golpear con un buen contragolpe donde Paz puso toda su capacidad a servicio del equipo. Primero capturó un pase rival en salida y luego puso un gran pase entre líneas para la carrera de Lucas Da Cunha, que se tomó una pausa para controlar y luego acomodó la pelota contra el segundo palo del arquero para el 2-0.

Sin embargo, unos minutos después llegó la reacción de Inter, que se puso a tiro en el marcador. Luego de un centro rechazado por la defensa visitante, Petar Sučić alcanzó a cedérsela a Hakan Çalhanoglu, que de frente al arco sacó un remate por abajo que se metió contra el segundo palo para transformarse en el descuento.

De esta manera, el elenco dirigido por Cesc Fábregas está alcanzando la final de la Copa Italia luego de meterse en una semifinal tras 40 años. Los Lariani, que empataron sin goles en la ida en el estadio Giuseppe Sinigaglia, están dejando afuera nada menos que al líder de la Serie A, que luego de su pronta eliminación en los playoffs de Champions League están sumando otra decepción a su temporada. En el Neroazzurro no pudo estar presente Lautaro Martínez por resentirse de una lesión en el sóleo hace 10 días en el duelo ante Roma.