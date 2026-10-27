En busca de seguir su buen momento, el Como visita al Torino por la fecha 9 de la Serie A. El conjunto Lariani, que tiene a Nico Paz y a Máximo Perrone dentro de su once titular, visita el Olímpico de Turín ante el Toro, donde Giovanni Simeone juega desde el arranque, buscando un nuevo éxito que lo instale en puestos de Champions League. El encuentro es transmisión de Disney+.

En racha tras dos victorias seguidas en Serie A (tres si se cuenta la gran goleada contra Manchester United por Champions League), el Como atraviesa un gran presente que tiene a Paz como la principal figura. El volante de la Selección Argentina lleva dos goles y dos asistencias en la liga italiana, mientras que en el medio marcó un doblete y brilló ante el United en la competición europea. Los dirigidos por Cesc Fábregas marchan en quinto lugar con 17 puntos, por lo que ganar hoy los acomodaría entre los primeros cuatro a la espera de lo que hagan Milan y Roma.

Perrone también será titular en el Como.

El último fin de semana, el DT le dio descanso a un Paz que venía con muchos minutos y dejó todo el partido a Perrone, que alternó titularidades y suplencias anteriormente, pero hoy vuelve a ser de la partida. Del otro lado, Simeone capitanea a un Torino que llega en buen momento: suma tres victorias seguidas y hace cuatro que no cae.