En el que es quizás el mejor momento de su carrera, Nico Paz despertó el interés de dos gigantes de la Premier League con su gran presente en el Como. Luego de su doblete y asistencia en la victoria por 4-1 ante Manchester United, su futuro volvió a quedar en el centro de la escena, recordando también que Real Madrid posee una cláusula para repatriar al futbolista argentino.

Tras ser la gran figura de la goleada del Como por 4-1 ante los Diablos Rojos por la Champions League, tanto Chelsea como el propio Manchester United se lanzaron a la carrera para ficharlo en el próximo mercado de pases. Sin embargo, los ingleses tienen como obtáculo al Real Madrid, que tiene una cláusula de recompra fijada en 80 millones de euros, que podrá ejecutar entre el 1 y el 15 de julio de 2027. Por ahora, no hay una decisión confirmada sobre su futuro ni ofertas oficiales anunciadas, aunque se conoce que luego de su retorno frustrado la temporada pasada, Paz sigue siendo observado por la Casa Blanca.

Según varios reportes, ayer Chelsea envió scouts a observarlo al Giuseppe Singaglia en el día de ayer, en tanto que el United, club que fue víctima suya ayer, también lo tiene en carpeta. Mientras tanto, el Como pretende retener a su principal figura para consolidar el proyecto que conduce Cesc Fàbregas, al que llegó en 2024 y, después de encontrar continuidad y asentarse después de su paso por el Real Madrid, eligió quedarse para disputar la Champions allí.