En busca de seguir su buen momento, el Como le gana 3-1 al Torino por la fecha 9 de la Serie A. El conjunto Lariani, con Nico Paz nuevamente como figura con un gol y una asistencia, además de Máximo Perrone dentro del once titular, lo dio vuelta en su visita al Olímpico de Turín ante el Toro, donde Giovanni Simeone jugó 70 minutos, y se instala momentáneamente en puestos de Champions League.

Torino 3-1 Como, los goles

El conjunto local aprovechó un error defensivo del Como y logró ponerse en ventaja a los 24 minutos de juego. Una pérdida en su propia área de Jacobo Ramón provocada por Kian Fitz-Jim terminó en un centro atrás del neerlandés para que Che Adams marque el primer tanto del encuentro.

En la segunda mitad llegó la reacción de un Como que había intentado y sobre el final encontró los tantos de la reacción. Primero, Paz puso un centro perfecto desde la derecha para la llegada de Jacobo Ramón, que apareció por el segundo palo y, de cabeza, se redimió de su fallo en el 0-1 para empatar.

Pero la historia no iba a terminar ahí y un Paz que no había tenido oportunidades claras en el encuentro metió la cabeza en un momento clave. Tras la llegada al fondo de Yan Couto llegó el centro que encontró al '10' llegando desde atrás para anticipar y meter un testazo al segundo palo que provocó el deshago de los Lariani.

Ya en tiempo añadido, el croata Martin Baturina selló la victoria. El croata aprovechó un resbalón de un defensor del Torino, presionó y, ya con el arquero cerca, lo venció con un derechazo para el 3-1 final.

En racha tres victorias seguidas en Serie A (cuatro si se cuenta la gran goleada contra Manchester United por Champions League), el Como sigue en un gran presente que tiene a Paz como la principal figura. El volante de la Selección Argentina suma con lo hecho hoy tres goles y tres asistencias en la liga italiana. Los dirigidos por Cesc Fábregas marchan en quinto lugar con 20 puntos, en la última plaza que por ahora accede a la próxima Champions.