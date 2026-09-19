La serie entre Argentina y Turquía por la Copa Davis que comenzará este sábado 19 de septiembre en el Estadio Ruca Che de Neuquén, en lo que será la primera vez que la competencia se dispute en la Patagonia, tendrá al neuquino Nilo Martín Contepomi respaldando al equipo visitante en el barrio San Lorenzo.

En la gran cobertura de Grupo Prima Multimedios de este viernes en el programa Grito Sagrado, el residente en Centenario y uno de los referentes de la Federación Neuquina de tenis, comentó aspectos de su labor junto al elenco europeo. "Fui designador encordador del equipo de Turquía, estoy trabajando con la delegación visitante, haciéndoles las raquetas a los jugadores"

Hay cuestiones que para el común de la gente, pueden pasar desapercibidas o desconcidas. Tal el caso del encordador de raquetas de tenis (o stringer) un técnico especializado que instala, ajusta y reemplaza las cuerdas de las raquetas según las necesidades físicas y tácticas de cada jugador. En esta función, Contepomi admitió: "Haber conocido a los chicos turcos en la semana, haber estado en contacto con ellos en los días previos y entrenamientos, me da seguridad. Es un trabajo muy gratificante", y añadió: "Mi trabajo tiene más intensidad sábado y domingo, los días de competencia. Hay que estar atento, hay que trabajar con raquetas que vienen desde cancha y muchas veces hay que trabajar corriendo contrarreloj".

Nilo

Nilo Conteponi, encordador de Turquía, revela su trabajo en la Copa Davis

Más adelante comentó que "cada jugador tiene su material, sus cuerdas, sabe la tensión de las mismas. Hay algunos que quieren que les hagas las raquetas sobre la hora del partido, hay algunos más mañosos que otros". Cabe recordar que algunos jugadores ajustan los kilos o libras de tensión en las cuerdas principales y cruzadas; mayor tensión otorga control, mientras que menor tensión genera potencia y efectos.

En cuanto a la selección de materiales, los encordadores muchas veces recomiendan tipos de cordaje según el estilo de juego (como el tripa natural o monofilamentos de poliéster) y evalúan que la estructura de la raqueta no sufra daños o deformaciones durante el proceso de tensado. Nilo Martín Conteponi es un avezado y conocedor del tenis, lo único que esta vez, lo tendrá "jugando de visitante" en su propia Neuquén, el deporte a veces tiene esas cuestiones.