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Previa histórica en CN 24/7

La Copa Davis se vive en Prima Multimedios: Grito Sagrado llega al Ruca Che con una edición especial

El programa deportivo de Prima Multimedios transmitirá este viernes desde el estadio Ruca Che. La edición especial se realizará de 18 a 20, en la previa del duelo entre Argentina y Turquía. 

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Por Redacción Mejor Informado
Viernes, 18 de septiembre de 2026 a las 15:34
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Dario Tamborindegui conducirá este viernes un programa especial de Grito Sagrado desde el Estadio Ruca Che.

Neuquén comienza a palpitar uno de los acontecimientos deportivos más importantes de su historia reciente. En la previa de la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía, el programa deportivo Grito Sagrado, de Prima Multimedios, realizará este viernes una edición especial en vivo desde el estadio Ruca Che, escenario del esperado enfrentamiento.

La transmisión será de 18 a 20 horas, con la conducción de Darío Tamborindegui, acompañado por Manuel Oberto. El programa contará además con invitados especiales, autoridades provinciales, deportistas y distintos protagonistas vinculados con la llegada de la competencia internacional a la provincia.

Durante la edición se analizará el impacto que representa para Neuquén recibir por primera vez una serie de Copa Davis, tanto desde el aspecto deportivo como desde su dimensión social y la proyección que puede generar para la provincia. La propuesta buscará poner en contexto un acontecimiento que llevará al Ruca Che a convertirse en escenario de una competencia de alcance internacional.

La transmisión podrá seguirse por Canal de Noticias 24/7, online a través de CN247.tv, por AM 550 La Primera y FM 90.7 Radio del Valle. También estará disponible desde el reproductor de mejorInformado.com, mientras que las redes sociales de Mejor Informado, CN 24/7 y AM 550 ofrecerán contenidos y cobertura durante toda la jornada.

La serie entre Argentina y Turquía tendrá además varios condimentos históricos: será la primera Copa Davis disputada en la Patagonia y la más austral organizada hasta el momento en Argentina. El seleccionado nacional volverá a jugar como local después de dos años y medio y buscará avanzar a los Qualifiers 2027, con la posibilidad de alcanzar además la victoria número 100 de su historia en la competencia.

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