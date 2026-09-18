La Copa Davis se vive en Prima Multimedios: Grito Sagrado llega al Ruca Che con una edición especial

Neuquén comienza a palpitar uno de los acontecimientos deportivos más importantes de su historia reciente. En la previa de la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía, el programa deportivo Grito Sagrado, de Prima Multimedios, realizará este viernes una edición especial en vivo desde el estadio Ruca Che, escenario del esperado enfrentamiento.

La transmisión será de 18 a 20 horas, con la conducción de Darío Tamborindegui, acompañado por Manuel Oberto. El programa contará además con invitados especiales, autoridades provinciales, deportistas y distintos protagonistas vinculados con la llegada de la competencia internacional a la provincia.

Durante la edición se analizará el impacto que representa para Neuquén recibir por primera vez una serie de Copa Davis, tanto desde el aspecto deportivo como desde su dimensión social y la proyección que puede generar para la provincia. La propuesta buscará poner en contexto un acontecimiento que llevará al Ruca Che a convertirse en escenario de una competencia de alcance internacional.

La transmisión podrá seguirse por Canal de Noticias 24/7, online a través de CN247.tv, por AM 550 La Primera y FM 90.7 Radio del Valle. También estará disponible desde el reproductor de mejorInformado.com, mientras que las redes sociales de Mejor Informado, CN 24/7 y AM 550 ofrecerán contenidos y cobertura durante toda la jornada.

La serie entre Argentina y Turquía tendrá además varios condimentos históricos: será la primera Copa Davis disputada en la Patagonia y la más austral organizada hasta el momento en Argentina. El seleccionado nacional volverá a jugar como local después de dos años y medio y buscará avanzar a los Qualifiers 2027, con la posibilidad de alcanzar además la victoria número 100 de su historia en la competencia.