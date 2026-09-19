La serie entre Argentina y Turquía por la Copa Davis comenzará este sábado 19 de septiembre en el Estadio Ruca Che de Neuquén, en lo que será la primera vez que la competencia se dispute en la Patagonia. En la previa, Federico Bolan, vicepresidente de Emprendimientos Culturales y Deportivos Neuquinos (ECyDENSE), habló con el programa Grito Sagrado y repasó el proceso que permitió transformar al estadio para recibir al tenis internacional.

Bolan explicó que el proyecto comenzó a gestarse hace aproximadamente dos años y medio y que la posibilidad de organizar un evento de esta magnitud surgió a partir del trabajo conjunto entre el Gobierno de Neuquén, ECyDENSE y la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

La serie se disputará el 19 y 20 de septiembre de 2026, con el equipo argentino capitaneado por Javier Frana y Turquía como rival. El sorteo realizado este viernes determinó que Francisco Cerúndolo enfrentará a Yanki Erel en el primer partido, mientras que Thiago Tirante jugará ante Mert Alkaya en el segundo punto.

El Ruca Che se transformó para recibir tenis internacional

Uno de los principales desafíos fue convertir un estadio históricamente asociado al básquet, los espectáculos y grandes acontecimientos culturales en una sede apta para una competencia internacional de tenis.

Federico Bolan con Darío Tamborindegui y Manuel Oberto, conductores de "Grito Sagrado".

Bolan destacó en Grito Sagrado que el trabajo no se limitó al montaje de la cancha. También fue necesario adaptar vestuarios, baños, áreas de hospitality, espacios para árbitros, sectores administrativos y distintos servicios vinculados con la organización.

La transformación comenzó a tomar forma con una cancha especialmente instalada para la serie. Según información publicada previamente por Mejor Informado, la superficie utilizada llegó desde Europa y fue montada sobre una estructura preparada para soportar las distintas capas que componen el piso de juego.

La cancha tiene una velocidad intermedia, nivel 3 dentro de la clasificación de World Tennis, y fue elegida para ofrecer condiciones similares a las que el equipo argentino venía utilizando durante su calendario internacional.

Una cancha que llegó desde España y pasó por Bolonia

Uno de los datos destacados por Bolan fue el origen de la cancha.

La superficie llegó desde Madrid, España, después de haber sido utilizada en otros acontecimientos internacionales. En la entrevista explicó que se trata de una estructura desmontable y que previamente había sido utilizada en Bolonia, durante la última final de Copa Davis.

El montaje también requirió especial cuidado con el parquet permanente del Ruca Che. ECyDENSE trabajó junto con los especialistas de Tecnopiso para certificar el estado del piso antes de la instalación y controlar que, una vez desmontada la cancha de tenis, el parquet vuelva a quedar en las mismas condiciones.

El estadio había atravesado previamente una renovación integral, que incluyó 1.350 metros cuadrados de parquet profesional, además de trabajos sobre techo, pintura, iluminación, vestuarios, accesos y distintos sectores internos.

El cubo LED quedó como infraestructura permanente

Otra de las transformaciones visibles fue la instalación del cubo de pantallas LED ubicado sobre el centro de la cancha.

Bolan explicó que la decisión no fue simplemente alquilar la estructura durante la Copa Davis. El objetivo fue desarrollar un mecanismo que permitiera amortizar la inversión mediante futuros alquileres y eventos, dejando el equipamiento como parte de la infraestructura disponible del Ruca Che.

La intención, según explicó el vicepresidente de ECyDENSE, es realizar algunas mejoras sobre el sistema para aprovecharlo en próximos espectáculos deportivos y culturales.

Este punto resulta relevante porque la infraestructura instalada para la Copa Davis no quedaría limitada al fin de semana de competencia.

El trabajo local detrás de la Copa Davis

Uno de los aspectos que Bolan remarcó durante la entrevista fue que la organización se realizó sin una productora nacional o internacional que concentrara la operación.

ECyDENSE trabajó directamente con la Asociación Argentina de Tenis y recurrió a proveedores locales para buena parte de las necesidades técnicas y operativas del acontecimiento.

El dato permite observar otra dimensión del evento: además de los partidos, la Copa Davis moviliza servicios relacionados con producción, alquiler de equipamiento, gastronomía, hotelería, transporte y otros sectores.

Bolan señaló que incluso integrantes de la organización se encontraron con una oferta local mayor a la esperada y que buena parte del equipamiento utilizado, incluidas las pantallas, pudo conseguirse en Neuquén.

La situación se vincula con un proceso que ECyDENSE viene impulsando en el Ruca Che y otros espacios provinciales. La sociedad estatal administra también Espacio Duam y el Centro de Convenciones Domuyo, con una estrategia orientada a desarrollar eventos deportivos, culturales y empresariales.

El evento también llegó a las escuelas de tenis

La organización incorporó además una dimensión vinculada con la formación deportiva.

Durante la semana previa a la serie, chicos de las escuelas de tenis de Neuquén, acompañados por entrenadores y familiares, tuvieron la posibilidad de acercarse al estadio y observar parte de la actividad relacionada con la Copa Davis.

La propuesta permitió que el evento no quedara restringido exclusivamente a los protagonistas y espectadores que asistirán a los partidos.

Además, la presencia de la Asociación Argentina de Tenis permitió desarrollar actividades complementarias vinculadas con el deporte, entre ellas clínicas y charlas, según explicó Bolan.

Una oportunidad para mostrar la capacidad de Neuquén

La Copa Davis también funciona como una prueba de capacidad organizativa para la provincia.

La infraestructura hotelera, gastronómica, deportiva y de servicios fue parte de los factores considerados durante la planificación. El propio proceso de preparación permitió evaluar hasta qué punto Neuquén podía resolver localmente las necesidades de una competencia internacional.

La experiencia previa del Ruca Che fue otro elemento determinante. El estadio, inaugurado en 1995, cumplió 30 años en 2025 y atravesó una nueva etapa de renovación.

En los últimos años, ECyDENSE planteó la recuperación del recinto como espacio para grandes eventos deportivos y culturales. Bolan había señalado anteriormente que el objetivo era aprovechar la infraestructura para atraer acontecimientos de mayor escala.

La Copa Davis abre la puerta a nuevos eventos

Durante la entrevista, Bolan dejó planteada una definición que excede a la serie contra Turquía: la intención es que la Copa Davis no sea un acontecimiento aislado.

El desafío, a partir de ahora, será utilizar la experiencia adquirida para sostener la capacidad de organización y aprovechar la infraestructura incorporada al estadio.

La serie también permitirá medir la respuesta del Ruca Che ante una competencia internacional con exigencias específicas de logística, televisión, producción, seguridad, atención a jugadores y público.

Argentina llegará al fin de semana con las entradas agotadas y un estadio preparado para recibir cerca de 3.000 espectadores por jornada.

¿Qué viene después de Argentina-Turquía?

El siguiente paso será evaluar el funcionamiento integral del operativo una vez terminada la competencia.

Más allá del resultado deportivo, quedarán como activos concretos la experiencia del equipo organizador, el equipamiento incorporado y una red de proveedores locales que ya trabajó bajo las exigencias de una competencia internacional.

Para Neuquén, el desafío será convertir esa experiencia en capacidad para organizar nuevos eventos de escala similar.

La entrevista completa: