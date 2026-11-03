El fútbol español atraviesa horas de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, futbolista de 30 años que murió luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio durante un encuentro, como consecuencia de un fuerte golpe recibido en el campo de juego. La noticia conmocionó al ambiente deportivo y generó numerosas muestras de acompañamiento hacia sus familiares y allegados.

En medio del impacto por la tragedia, el Tenerife, club en el que se desempeñaba el delantero, publicó un emotivo comunicado en el que expresó su inmenso dolor por la pérdida del jugador. Con palabras cargadas de tristeza e incredulidad, la institución manifestó que atraviesa uno de los momentos más difíciles y reconoció que no encuentra consuelo ante semejante noticia.

“Rotos de dolor”. Así comenzó el mensaje con el que el club despidió al futbolista, dejando en evidencia la conmoción que provocó su fallecimiento. “No hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”, expresó la institución en un comunicado que también estuvo dirigido a acompañar a la familia y a todos sus seres queridos.

La entidad agradeció además las innumerables muestras de apoyo recibidas tras conocerse la noticia y pidió respeto por la intimidad de sus familiares, que atraviesan horas devastadoras. Jesús de Miguel estaba casado y era padre de una niña de apenas un año.

El fallecimiento se produjo a las 8 de la mañana, hora local de Canarias, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde permanecía internado después del episodio ocurrido durante el partido del lunes.

Según la información difundida, el futbolista había recibido un fuerte rodillazo del arquero rival, Jesús Owono, que impactó entre el pecho y el rostro. Pese a la atención médica y su posterior traslado al centro hospitalario, no logró recuperarse.

Un homenaje para despedirlo

En medio del profundo dolor, el Tenerife también anunció la organización de un homenaje para que todos los que deseen puedan acercarse a despedir a Jesús de Miguel y rendirle tributo.

La iniciativa busca ofrecer un espacio de recuerdo y acompañamiento en un momento marcado por la tristeza y la incredulidad. La muerte del futbolista, con apenas 30 años y toda una vida por delante, vuelve a golpear al fútbol y deja una familia atravesada por una pérdida irreparable.

El mensaje del club reflejó el sentimiento de toda una institución que todavía intenta asimilar una noticia tan dolorosa como inesperada.