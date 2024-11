Esta noche pelea Mike Tyson vs. Jake Paul: ¿Show, circo, negocio, "tongo" o deporte?

El ex multicampeón y leyenda del boxeo, Mike Tyson, volverá a calzarse los guantes y subirse al ring, en la velada que arrancará este viernes 15 de noviembre, cuando se enfrente al influencer y polémico youtuber, Jake Paul, 30 años menor que él y que hace tan solo un corto tiempo que inició su andar en el pugilismo.

El combate, que se desarrollará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, se estará disputando en la madrugada del sábado. Se iba a realizar en julio, pero tuvo que ser reprogramado por un tema de salud de Iron Mike, quien sufrió de una úlcera durante un viaje.

En un principio, el enfrentamiento entre ambos se creía que iba a tratarse de tan sólo una exhibición debido a la avanzada edad del legendario boxeador estadounidense. sin embargo, el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR) anunció que será un combate de carácter profesional y que además se otorgará un sello oficial al festival.

La pelea se disputará en ocho asaltos de dos minutos, con guantes de 14 onzas.

La velada se iniciará a las 22 (de Argentina) y será transmitida por Netflix. El combate se transmitirá en todo el mundo y estará disponible para los 280 millones de suscriptores de la plataforma sin costo adicional en seis idiomas diferentes: español, inglés, portugués, brasileño, francés y alemán.

El pesaje de Mike Tyson vs. Jake Paul empezó con un sopapo a mano abierta

Aunque la ceremonia de pesaje fue privada, se espera que tanto Tyson como Paul hayan superado las 200 libras, dado que la pelea se realizará en la división de los pesos completos. En el careo previo, que fue captado por las cámaras, Paul, fiel a su estilo de crear espectáculo, se acercó a Tyson como si fuera un león acechando a su presa y se paró para hacer cara a la leyenda.

En ese instante, Iron Mike soltó una cachetada al rostro del Gallo y empezó a gritar amenazándolo de llevarse el triunfo. Paul, por su parte, se limitó a sonreir y mostrar sus músculos al público. "Esto se volvió personal", fue lo que comentó Jake Paul después de recibir la cachetada y de que Mike Tyson saliera furioso del escenario, ya que todo su equipo lo detuvo para que no siguiera golpeando a su rival.

"El Circo" del pesaje: nada nuevo bajo el sol

uD83EuDD26??? Lamentable Tyson en el pesaje: gesto obsceno, abucheado... y el motivo por el que dio un bofetón a Jake Paul uD83DuDCA5uD83EuDD4A pic.twitter.com/Hqn8EoIhSg — MARCA (@marca) November 15, 2024

Tyson (50-6, 44 KOs), quien es oriundo de Brooklyn, Nueva York, es el boxeador de peso pesado más joven en ganar un título mundial. A los 20 años derrotó a Trevor Berbick en 1986, por nocaut técnico en el segundo asalto, para ganar el cinturón del CMB en Las Vegas. "El Hombre Más Malo del Planeta", como se lo llegó a conocer, conquistó el cinturón de la AMB en marzo de 1987 y el de la FIB cinco meses después, para convertirse en campeón indiscutible.

Desde ese entonces, defendió su cetro de tres cinturones en seis ocasiones hasta que no pudo con James Douglas, en una histórica sorpresa por nocaut en el décimo asalto en febrero de 1990. Dos años más tarde, en febrero de 1992, Tyson fue declarado culpable de violación y, tras cumplir menos de tres años de la cárcel, volvió a boxear profesionalmente. En ese momento tuvo un récord de 6-5 con dos no contests, lo que le puso punto final a su carrera.

Ambos peleadores ganarán cifras millonarias e iguales; la bolsa económica para cada uno será simétrica. “Esta pelea no va a cambiar mi situación económica. Incluso si fuera gratis, daría igual. Mi esposa me dice que no tengo que hacerlo”, dijo el ex campeón del mundo.

Cada uno de los peleadores embolsará 40 millones de dólares por subirse al cuadrilátero.

“Es el mayor pago de mi carrera, de todas mis peleas. Sin duda, es una suma bastante jugosa”, afirmó el youtuber.

Será la pelea más redituable en la vida de Mike Tyson, ya que la mayor cantidad de dinero recibida en su carrera habían sido 30 millones de dólares, por cada uno de los combates ante Evander Holyfield.

Por su parte, Paul (9-1, 6 KOs) nació en Cleveland, Ohio, pero ahora reside y entrena en Puerto Rico. Sus primeros pasos en el boxeo profesional los hizo recién en 2020, pero ostenta buenos números en su haber ya que registra seis victorias consecutivas, cuatro de ellas por nocaut, pero hay que resaltar que sus adversarios principalmente fueron ex peleadores de MMA.

Su primera derrota llegó por decisión dividida ante Tommy Fury en febrero de 2023, pero logró reponerse y desde allí salió victorioso en cuatro peleas consecutivas, incluyendo un nocaut en el primer asalto contra Mike Perry el pasado 20 de julio.

Mike Tyson vs. Jake Paul: el cronograma completo de la velada

Mike Tyson vs. Jake Paul, peso pesado

Katie Taylor (c) vs. Amanda Serrano 2, por el campeonato indiscutido femenino de peso superligero

Mario Barrios (c) vs. Abel Ramos, por el título wélter CMB

Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Jake Paul corre con ventaja para quedarse con la victoria en la pelea de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.43 contra los 2.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Mike Tyson. El empate, por su parte, cotiza cerca de 10.00.