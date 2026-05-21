Racing empató ante Caracas de Venezuela 2 a 2 y se quedó afuera en la primera ronda de la Copa Sudamericana en un Cilindro de Avellaneda desierto debido a la sanción de Conmebol. La Academia fue anfitrión por la quinta fecha del Grupo E y como sólo le servía ganar para seguir con chances, se quedó sin posibilidades en el certamen continental.

Al minuto, en el primer avance del visitante, llegó el desborde por la izquierda y el centro de arrastrón al corazón de área que Gabriel Rojas terminó de empujar al gol, en contra de su propia valla. Una muestra de lo que depararía la jornada.

Tras un par de minutos de revisión por la posición del delantero, se reanudó el juego y la respuesta de la Academia fue inmediata a partir de un pase largo de Santiago Sosa. Gastón Martirena pisó el área y, pese a que su remate fue muy débil, la respuesta del arquero venezolano, Frankarlos Benítez,,fue muy mala y la pelota se terminó metiendo por el primer palo para el empate inmediato, a los 4 minutos.

Superando la media hora de juego, tras la vuelta de la pausa para rehidratación, otra jugada ofensiva de Martirena por la derecha terminó en una acción favorable para el equipo argentino. El centro del uruguayo fue barrido por Luis Mago yendo al piso y, a instancias del VAR, el juez John Alexander Ospina Londoño sancionó penal por mano.

Tras varios minutos de dudas por parte de las autoridades del compromiso, ya que la mano del defensor era claramente de apoyo, Adrián Martínez tomó la pelota para la definición a los 36 minutos desde los doce pasos y con un remate recto, fuerte y al ángulo, enganó al arquero rival y estableció el 2 a 1 parcial que le da tranquilidad de la Academia después de un incio frenético.

A la vuelta de vestuarios para jugar la segunda mitad, la tranquilidad del dueño de casa ya era evidente sobre el campo de juego con el resultado a favor ante un rival que no mostró atributos ofensivos, más allá de haber sorprendido en la primera pelota de la noche.

Sólo la propia impericia del equipo local podía entregarle alguna chance a su rival, y fue lo que sucedió llegando a los 30 minutos del complemento. La pelota parada puso a Caracas en el área albiceleste y dos intervenciones brillantes del arquero Matías Tagliamonte mantuvieron la ventaja parcial de Racing.

El arquero contuvo una pirueta increíble contra su valla y la pelota derivó en un tiro de esquina, centro desde la derecha del ataque visitante del cual llegó el golpe venezolano. Tagliamonte volvió a responder, pero la pelota increíblemente hizo equilibrio sobre el travesaño. Robert Hernández empujó sobre la línea al de buzo verde, no motivó la sanción de infracción e Irving Gudiño logró cabeceara para el 2 a 2 a falta de un cuarto de hora.

Desesperado, consciente que se estaba quedando afuera de todo, la Academia fue para adelante, tuvo la definición en el pie derecho de Maravilla Martínez que no aprovechó de manera increíble y todo lo demás fue a puro empuje sin poder modificar el destino que sentenció la participación de Racing en la Copa y habrá que aguardar algunas horas para saber si no se llevó algo más.

Síntesis

Racing 2: Matías Tagliamonte; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Franco Pardo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Matko Milkevic, Gabriel Rojas; Tomás Pérez, Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas

Carcas 2: Frankarlos Benítez; Eduardo Ferreira, Jesús Quintero, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Irving Gudiño; Wilfred Correa, Michael Covea, Robert Hernández; Adrián Fernández. DT: Fernando Aristeguieta.

Goles: PT 1' Rojas (C en contra), 4' Martirena (R), 36' Martínez (R de penal). ST 30' Gudiño (C).

Cambios: ST 17’ Baltasar Rodríguez por Zaracho (R) y Tomás Conechny por Pérez (R), 24’ Mauricio Marquez por Correa (C) y Sebastián Gonzálaez por Hernández (C), 38 Duván Vergara por Zuculini (R), 42’ Francisco La Mantía por Fernández (C), Rodhier Lezama por Covea (C) y Adrián Fernández por Miljevich (R), 45’ Luis Maestre por Larotonda (C).

Arbitro: Jhon Alexander Ospina Londoño.

Estadio: Cilindro de Avellaneda, Argentina.

La previa

El presente del equipo de Gustavo Costas está lejos del esperado. Eliminado del Torneo Apertura y golpeado por una seguidilla de malos resultados, Racing llega bajo presión y con un clima cargado de tensión. El empate en Venezuela y las derrotas ante Botafogo dejaron a la Academia en una situación límite dentro del grupo.

Con apenas cuatro puntos, Racing se encuentra tercero en la tabla y necesita sumar de a tres para llegar con posibilidades a la última fecha. Caracas, en cambio, marcha segundo con ocho unidades y sabe que un empate en Avellaneda puede dejarlo muy cerca de la clasificación.

Además del flojo presente internacional, la Academia viene golpeada tras la eliminación en el torneo local frente a Rosario Central, en un partido caliente que terminó con expulsiones y muchas críticas al funcionamiento del equipo.

El equipo de Costas acumula una racha negativa y hace varios encuentros que no logra transmitir seguridad ni funcionamiento. Sin embargo, el DT apuesta a la experiencia de sus referentes y al peso de la localía para intentar torcer la historia y mantenerse con vida en la Sudamericana.

El conjunto venezolano atraviesa una realidad diferente en la Copa. Aunque en el torneo local tuvo un semestre flojo y quedó lejos de la pelea por el título, en el plano internacional mostró una imagen competitiva y consiguió resultados importantes que hoy lo tienen en zona de clasificación.