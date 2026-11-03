En un encuentro importante para sus aspiraciones, Independiente empató 1-1 con Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El Rojo empezó perdiendo por el tanto de Leandro Fernández y restableció la igualdad por Maximiliano Meza, de penal. Los de Avellaneda suman cinco sin ganar y, si bien siguen en los playoffs, deberán asegurar su plaza en la última jornada. Por su parte, el Halcón, ya metido en la próxima instancia, no pudo meterse en puestos de Copa Sudamericana.

En un duelo que tuvo oportunidades claras para ambos, el que encontró la ventaja fue Defensa y Justicia por intermedio de un gran remate de Fernández, que hizo valer la "ley del ex" para el 1-0. Sin embargo, el Rojo respondió rápido: una falta sobre Meza en el área fue sancionada por Sebastián Martínez Beligoy y el ex River restableció la paridad. Desde allí, ambos tuvieron sus ocasiones y tanto Santiago Mele como Matías Borgogno fueron claves para evitar la caída de su arco.

Meza volvió a marcar, pero no pudo darle el triunfo a Independiente. (Foto: X @Independiente)

El uruguayo tuvo tres buenas antes del descanso y volvió a aparecer sobre el cierre para evitar un nuevo gol de Fernández, en tanto que el veterano del Halcón se lució ante Meza primero y después frente a Ezequiel "Chimy" Ávila en un complemento que pudo caer para cualquiera de los dos pero culminó en tablas. Para el local, ya clasificado a playoffs, es una chance perdida de meterse en puestos de Copa Sudamericana. Para Independiente, aún más lejos en la tabla anual, fue lo mismo pero además le impide quedar a tiro de los octavos, por lo que tendrá que asegurar su plaza ante Riestra el próximo fin de semana.

Defensa 1-1 Independiente, los goles

En un duelo donde los goles llegaron sobre el final de la primera etapa, el Halcón se puso arriba con una buena acción colectiva. César Pérez ganó la pelota por derecha y se estiró para puntéarsela en el momento justo a David Barbona, que se la sirvió en el punto del penal a un Leandro Fernández que no perdonó.

No obstante, apenas cinco minutos después Independiente encontró una jugada que lo devolvió al partido. Pérez llegó tarde a una pelota dividida contra Meza y lo derribó. El árbitro Sebastián Martínez Beligoy sancionó la falta afuera del área, pero después de una revisión en el VAR corrigió su decisión y dio la pena máxima que el propio Meza intercambió por el tanto de la igualdad.

Borgogno y dos grandes atajadas

En la segunda parte, Independiente estuvo muy cerca del segundo, pero el arquero de Defensa y Justicia se interpuso con dos muy buenas intervenciones. Un remate desde lejos de Facundo Cruz se desvió en el camino y la pelota le quedó a Meza, quien sacó un disparo fortísimo a quemarropa que Borgogno alcanzó a atajar poniendo las manos justo a tiempo.

Más adelante, el veterano arquero local volvió a meter una mano salvadora para evitar la caída de su arco. Después de un córner que la última línea de Defensa no pudo despejar, Chimy Ávila capturó el rebote y sacó un derechazo de primera que Borgogno tocó con los dedos y, ayudado por el travesaño, evitó el 1-2 del Halcón.

Mele sostuvo el empate

El arquero de Independiente apareció en toda su dimensión cerca del descanso para evitar una segunda caída de su arco. Primero, despejó un disparo lejano de Barbona, mientras que minutos más tarde metió una doble atajada en cuestión de segundos ante Jeremías Lucco. En primera instancia, el juvenil probó de lejos y se encontró con las manos de un Mele que luego, tras un lateral al área que le quedó al ex Belgrano, le tapó el tiro con el pie.

Formaciones

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastian Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Facundo Cruz, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Josías Palais, Ezequiel “Chimy” Ávila. DT: Jadson Viera.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Juan Gutiérrez, David Barbona, Jeremías Lucco; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

TV: TNT Sports.

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy.

La previa

El conjunto de Avellaneda llega después de perder 1-0 ante Boca sobre el final y necesita cortar una racha adversa de cuatro sin ganar. Actualmente marcha octavo en su zona, con 19 puntos, por lo que un triunfo en Florencio Varela lo dejaría prácticamente adentro de cara a la última fecha. Además, Independiente contará con el acompañamiento de alrededor de 2.500 hinchas visitantes en el Tito Tomaghello.

Con respecto al posible equipo, Jadson Viera debe realizar un cambio obligado en el mediocampo: Facundo Cruz, de 20 años y capitán de la Reserva, se perfila para ocupar el lugar de Iván Marcone, suspendido por acumulación de amarillas. Además, está la duda de quién ocupará el lateral izquierdo, si se mantiene Nahuel Benegas o si Facundo Zabala vuelve a la titularidad.

Iván Marcone no estará ante Defensa y Justicia por suspensión.

Del otro lado, Defensa y Justicia atraviesa un presente más favorable: viene de vencer 2-1 a Talleres en Córdoba y ya aseguró su clasificación a los octavos de final. El equipo de Julio Vaccari suma 27 unidades y ocupa el cuarto puesto de la Zona A, por lo que buscará aprovechar la localía para seguir escalando posiciones. Las formaciones todavía no fueron confirmadas oficialmente.