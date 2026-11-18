En una noche especial para él, Emiliano Martínez fue protagonista en la goleada 7-0 de la Selección Argentina ante Costa Rica, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. En su regreso a la titularidad después de la fractura de mandíbula, el arquero fue capitán desde el inicio por primera vez y alcanzó un récord histórico: llegó a las 47 vallas invictas en 71 partidos con la Albiceleste, igualando así la marca de Sergio Romero, quien necesitó 96 encuentros para conseguirlo.

El Dibu, que no volvió a atajar en su club tras su lesión mandibular y hoy retornaba oficialmente al arco, tuvo una intervención clave a los 18 minutos del primer tiempo, cuando desvió un potente remate de Josimar Méndez con una gran atajada a mano cambiada. Fue su acción más exigente de la noche y le permitió sostener el cero para alcanzar el registro de Chiquito. Más allá de alcanzar el número del ex arquero de Racing y Boca, alcanzó una efectividad del 65,71% de partidos sin recibir goles, la más alta en la historia de la Selección.

Dibu Martínez habló de su recuperación y del futuro de Argentina

Una vez terminado el encuentro, Martínez expresó su alegría por volver a jugar después de la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas. “Estoy muy contento y las ganas de seguir siempre están. Me pasaron varias cosas, ahora la fractura de mandíbula, y necesitaba estar bien porque mis compañeros me necesitan al cien por ciento”, señaló.

Además, se refirió al desafío que afronta el seleccionado después del retiro de Lionel Messi. “Sabíamos que teníamos que dar un esfuercito más, y queríamos ganar en esta etapa ya sin Leo. Los chicos aman y viven estar acá, de a poco se van adaptando”, dijo, y en referencia al acompañamiento del público, agregó: "Jugamos por nuestro país y queremos volver a enamorar a la gente". Así, el arquero marplatense se dio el gusto de cerrar el año con una marca histórica, la cinta de capitán y un mensaje sobre el proceso de renovación que atraviesa el equipo de Lionel Scaloni.