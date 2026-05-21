Racing afrontará esta noche uno de los partidos más determinantes del semestre. Desde las 21, la Academia recibirá a Caracas de Venezuela en el Cilindro de Avellaneda por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, en un duelo donde solamente sirve ganar para seguir con chances de avanzar en el certamen continental.

El presente del equipo de Gustavo Costas está lejos del esperado. Eliminado del Torneo Apertura y golpeado por una seguidilla de malos resultados, Racing llega bajo presión y con un clima cargado de tensión. El empate en Venezuela y las derrotas ante Botafogo dejaron a la Academia en una situación límite dentro del grupo.

Con apenas cuatro puntos, Racing se encuentra tercero en la tabla y necesita sumar de a tres para llegar con posibilidades a la última fecha. Caracas, en cambio, marcha segundo con ocho unidades y sabe que un empate en Avellaneda puede dejarlo muy cerca de la clasificación.

Además del flojo presente internacional, la Academia viene golpeada tras la eliminación en el torneo local frente a Rosario Central, en un partido caliente que terminó con expulsiones y muchas críticas al funcionamiento del equipo.

El equipo de Costas acumula una racha negativa y hace varios encuentros que no logra transmitir seguridad ni funcionamiento. Sin embargo, el DT apuesta a la experiencia de sus referentes y al peso de la localía para intentar torcer la historia y mantenerse con vida en la Sudamericana.

El conjunto venezolano atraviesa una realidad diferente en la Copa. Aunque en el torneo local tuvo un semestre flojo y quedó lejos de la pelea por el título, en el plano internacional mostró una imagen competitiva y consiguió resultados importantes que hoy lo tienen en zona de clasificación.

Probable formación de Racing

Matías Tagliamonte; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Toto Fernández o Baltasar Rodríguez, Gabriel Rojas; Tomás Conechny y Adrián Martínez.

DT: Gustavo Costas.

Probable formación de Caracas

Frankarlos Benítez; Eduardo Ferreira, Jesús Quintero, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Irving Gudiño; Wilfred Correa, Michael Covea, Robert Hernández; Adrián Fernández.

DT: Fernando Aristeguieta.

Datos del partido

Racing vs Caracas