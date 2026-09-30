La Selección argentina volverá a jugar en Córdoba y el partido ante Bolivia tendrá todos los condimentos para convertirse en una verdadera fiesta. Este miércoles, desde las 21, el equipo de Lionel Scaloni se presentará en el estadio Mario Alberto Kempes y la música cordobesa tendrá un lugar especial antes y durante el encuentro.

La previa comenzará con una voz histórica del cuarteto. Javier “La Pepa” Brizuela será el encargado de interpretar las estrofas del Himno Nacional Argentino antes del comienzo del partido entre la Albiceleste y Bolivia.

El reconocido cantante cordobés, una de las voces más identificadas con La Barra, tendrá la responsabilidad de ponerle música a uno de los momentos más tradicionales de cada presentación de la Selección.

Su carrera tuvo un punto de inflexión el 28 de junio de 1989, cuando, con apenas 19 años, se incorporó a Tru-la-lá como cantante y tecladista. Durante cinco años formó parte de una etapa en la que compartió escenario y formación con reconocidos artistas del género.

Pero la fiesta no terminará con el Himno Nacional. El entretiempo también tendrá tonada cordobesa y estará a cargo de Q’Lokura, una de las bandas de mayor convocatoria de la actualidad.

Nicolás Sattler, uno de los cantantes del grupo que comparte con Facundo Herrera, confirmó la presencia de la banda en el Kempes y adelantó qué harán durante el descanso del partido.

“Vamos a cantar unos temitas en el entretiempo”, contó Sattler, confirmando así el show que tendrá lugar mientras los jugadores se encuentren en los vestuarios.

De esta manera, el encuentro entre Argentina y Bolivia no solo marcará el comienzo de la serie de amistosos que la Selección disputará en el país después del Mundial, sino que también tendrá una fuerte identidad cordobesa.