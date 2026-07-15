La intervención de Santiago del Moro cortó el aire del debate y dejó a Manuel Iberó en una situación incómoda. El exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada estaba analizando cómo quedó conformada la casa, pero una frase sobre la cantidad de mujeres que siguen en competencia encendió las alarmas en el estudio.

El momento se dio durante su paso por el debate, donde Manuel Iberó debía responder sobre su recorrido en el reality y sobre el futuro del juego. En ese contexto, intentó hablar de la composición del grupo que continúa dentro de la casa, aunque la manera en la que lo planteó terminó generando un fuerte ruido entre los panelistas.

"Digamos, no tiene nada que ver con una cuestión de género de mujeres. Lamentablemente, la casa tiene más mujeres que hombres", dijo el exparticipante. La palabra “lamentablemente” fue la que cambió por completo el clima de la conversación y provocó una reacción inmediata en el piso.

Eliana Guercio fue una de las primeras en marcarle el comentario y lanzó: "Entonces, dejamos la caballerosidad de lado". Pero quien terminó frenando la charla fue Santiago del Moro, sorprendido por lo que acababa de escuchar. "Pará, ¿qué dijiste? ¿Lamentablemente dijiste?", le preguntó directamente.

Manuel Iberó intentó negar que hubiera usado esa palabra. "No", respondió. Sin embargo, los panelistas no lo dejaron pasar y le remarcaron lo contrario: "Sí". Al notar que el comentario había quedado expuesto, el exjugador buscó corregirse, aunque no logró salir rápido de la incomodidad. "No, no, en este caso, perdón, en este caso...", empezó a decir.

Del Moro volvió a intervenir para que no quedaran dudas sobre el sentido de la frase. "Pará, explicalo bien", le pidió. Recién entonces, Manuel intentó acomodar su postura y aseguró que no tenía ningún problema con que una mujer se impusiera en el reality: "No, ojalá que gane una mujer, ojalá que gane Yipio".

Después del cruce, el conductor llevó la discusión hacia un tema que se viene repitiendo en las últimas ediciones del programa. "Se habla mucho porque hace muchos años que GH Argentina no lo gana a una mujer. Pero es cierto que en las últimas ediciones las mujeres han sido las grandes protagonistas, o casi todas, no todas, pero muchas de ellas sí, y ganan los hombres, que tampoco es para quitarle mérito porque el último ganador, Tato, fue un ganador de punta a punta y eso ni se discute", analizó para sacarlo de la polémica.