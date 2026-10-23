La muerte de Jorge “Roña” Castro no solo provocó conmoción entre quienes conocían al exboxeador, sino que también dejó al descubierto una disputa familiar que continúa sumando capítulos. A una semana de su fallecimiento, Noelia, su última pareja, hizo público su malestar con los hijos del deportista y lanzó un duro mensaje que generó repercusiones.

Las diferencias comenzaron a hacerse visibles durante las despedidas al exdeportista. Según contó la joven, no tenía certezas sobre si podría ingresar al velorio y finalmente no llegó a tener contacto con los hijos de su pareja. Desde aquel momento, la relación con el entorno familiar quedó atravesada por cuestionamientos que terminaron trascendiendo el ámbito privado.

En las últimas horas, una publicación de Instagram volvió a poner el conflicto en primer plano. Noelia se refirió al teléfono celular que pertenecía al Roña Castro, dispositivo que quedó en poder de sus familiares, y denunció que habrían desaparecido fotografías en las que ambos aparecían juntos.

La reacción de la joven fue contundente y estuvo dirigida contra quienes, según su planteo, habrían intervenido el celular del exboxeador. “Cuánto odio pueden tener en borrar las fotos que subía el Roña conmigo. En violar su privacidad y encima meterse y tocar algo de alguien que ya no está. Qué tristeza, mi amor, pero vos todo lo estás viendo”, expresó en su historia.

El mensaje volvió a instalar la discusión sobre el vínculo entre Noelia y la familia del exboxeador. La acusación, además de reflejar su indignación por las supuestas imágenes eliminadas, dejó en evidencia que las diferencias siguen presentes incluso después de la muerte del deportista, en un momento especialmente sensible para todos los involucrados.

En paralelo, la última pareja del Roña Castro habló sobre su estado emocional y describió cómo transita los días posteriores a la pérdida. Durante una entrevista, se mostró quebrada y pidió que la dejen atravesar el duelo sin sumar nuevas situaciones de tensión. También reconoció que todavía le resulta difícil retomar sus actividades habituales.

“Estoy encerrada en mi casa desde que pasó, solo salgo a llevar a mi hija al colegio. Yo sé que me voy a poder levantar de todo el dolor que siento”, aseguró Noelia, al explicar el impacto que tuvo el fallecimiento en su vida cotidiana. Sus palabras reflejaron el difícil momento personal que atraviesa y el esfuerzo que realiza para seguir adelante.

Mientras intenta recuperarse de la pérdida, la joven quedó expuesta a una polémica que involucra cuestiones familiares y recuerdos de su relación con el exboxeador. Por ahora, sus declaraciones y el mensaje publicado en redes sociales mantienen abierto el enfrentamiento, que volvió a ocupar el centro de la escena tras una semana marcada por el dolor y los reproches.