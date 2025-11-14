La Major League Soccer (MLS) implementará su cambio más significativo desde su fundación en 1995: el paso de un calendario de febrero a diciembre al formato de verano a primavera utilizado por las principales ligas europeas. Esta transformación, resultado de un análisis exhaustivo de dos años, comenzará a implementarse en 2027 y representa un giro radical en la estructura operativa de la liga estadounidense.

El nuevo sistema traerá consigo múltiples modificaciones estructurales. Entre ellas destacan la implementación de un parón invernal desde mediados de diciembre hasta febrero, la adopción de una tabla única que eliminará la tradicional división entre Conferencia Este y Oeste, y la finalización del acuerdo de transmisión 'MLS Season Pass' con Apple TV a partir de 2026. Estos cambios buscan modernizar y alinear la liga con los estándares internacionales del fútbol.

A partir de 2027, la MLS romperá paradigmas: dejará atrás su calendario tradicional y adoptará el formato verano a primavera, al estilo de las grandes ligas europeas

La principal motivación detrás de esta decisión responde a conflictos de programación con competiciones internacionales de élite. El calendario actual ha generado choques con torneos como la Copa Mundial de Clubes y la próxima Copa del Mundo, obligando a la MLS a competir con equipos debilitados y luchando por la atención del público cuando los mejores clubes y selecciones del mundo están en acción. Además, la nueva estructura fortalecerá la posición de los clubes en el mercado de transferencias global, permitiendo incorporaciones récord como la de Son Heung-Min al inicio de temporada en lugar de a mitad de campaña.

Mientras la MLS avanza con esta transformación, la NWSL no contempla cambios similares en el corto plazo. La liga masculina continúa negociando con su Asociación de Jugadores los detalles de la transición, evaluando opciones como una temporada reducida de febrero a mayo como período de ajuste hacia el nuevo formato definitivo en 2027.