Enduro en Chapelco: Competencia y actividades este fin de semana

Este sábado 6 y domingo 7 de junio en el paraje Chapelco Chico, frente al Golf Club, San Martín de los Andes volverá a convertirse en uno de los principales escenarios del motociclismo regional con la realización de una nueva fecha doble del Enduro APE y Enduro Cordillerano, que reunirá a pilotos de distintos puntos de la Patagonia.

La competencia se llevará a cabo un sector que ofrece condiciones ideales para el desarrollo de una de las disciplinas más convocantes del deporte motor en la región.

La actividad comenzará el sábado con la tradicional vuelta de reconocimiento del circuito, instancia en la que los competidores podrán recorrer el trazado y analizar sus principales dificultades. La carrera oficial se disputará el domingo, cuando los pilotos buscarán sumar puntos y posicionarse en las diferentes categorías.

Además de la competencia, el predio contará con puestos gastronómicos y espacios destinados al público, con el objetivo de ofrecer una propuesta recreativa para vecinos y visitantes.

La entrada será libre y gratuita, aunque se solicitará una colaboración voluntaria. Lo recaudado será destinado a la comunidad mapuche Vfkowe Nehuen, que trabaja en la construcción de su salón comunitario.