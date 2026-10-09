Es oficial: Boca definirá la semifinal ante Vasco da Gama en el Maracaná

Por decisión de la Justicia de Brasil, la semifinal revancha de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca Juniors se disputará en el Estadio Maracaná el 20 de octubre.

Hasta último momento la sede estuvo en duda por la negativa del consorcio que controla la propiedad (Flamengo y Flumeninse), argumentando el mal estado del campo de juego y todos los partidos que seguirá recibiendo hasta esa fecha.

Por una cuestión reglamentaria, el propio estadio de Vasco no corría como opción porque su capacidad no lo permite en esta instancia de la competencia internacional y el sintético del estadio de Botafogo no seducía al conjunto anfitrión.

A 24 horas

Mañana vencía el plazo para definir la sede del partido y el Xeneize recibió la notificación oficial en el vestuario visitante del Mario Alberto Kempes, en la previa al compromiso contra Instituto por el Torneo Clausura 2026.

Comunicado oficial de Vasco da Gama confirmando al Marcaná como sede para la revancha contra Boca en la Copa Sudamericana.

A Rodolfo Arruabarrena también le interesaba, y mucho, que los 90 minutos decisivos de la llave fueran sobre césped natural, por lo que recibió de muy buena manera la comunicación.

El próximo martes, en La Bombonera, se pondrá en marcha el partido de ida de la eliminatoria ya con todo definido y la expectativa de los hinchas visitantes para viajar al Maracaná.