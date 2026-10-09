¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Copa Sudamericana

Es oficial: Boca definirá la semifinal ante Vasco da Gama en el Maracaná

La Justicia de Brasil intervino ante el consorcio y ordenó que el partido de la Copa Sudamericana se dispute en el estadio principal de Río de Janeiro.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 09 de octubre de 2026 a las 20:51
PUBLICIDAD
El Estadio Maracaná será finalmente la sede para la revancha entre Vasco da Gama y Boca por la Copa Sudamericana el 20 de octubre.

Por decisión de la Justicia de Brasil, la semifinal revancha de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca Juniors se disputará en el Estadio Maracaná el 20 de octubre.

Hasta último momento la sede estuvo en duda por la negativa del consorcio que controla la propiedad (Flamengo y Flumeninse), argumentando el mal estado del campo de juego y todos los partidos que seguirá recibiendo hasta esa fecha.

Por una cuestión reglamentaria, el propio estadio de Vasco no corría como opción porque su capacidad no lo permite en esta instancia de la competencia internacional y el sintético del estadio de Botafogo no seducía al conjunto anfitrión.

A 24 horas

Mañana vencía el plazo para definir la sede del partido y el Xeneize recibió la notificación oficial en el vestuario visitante del Mario Alberto Kempes, en la previa al compromiso contra Instituto por el Torneo Clausura 2026.

Comunicado oficial de Vasco da Gama confirmando al Marcaná como sede para la revancha contra Boca en la Copa Sudamericana.

A Rodolfo Arruabarrena también le interesaba, y mucho, que los 90 minutos decisivos de la llave fueran sobre césped natural, por lo que recibió de muy buena manera la comunicación.

El próximo martes, en La Bombonera, se pondrá en marcha el partido de ida de la eliminatoria ya con todo definido y la expectativa de los hinchas visitantes para viajar al Maracaná.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD