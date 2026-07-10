José 'Maligno' Torres disertará sobre su sueño olímpico en Neuquén.

Este sábado 11 de julio, Neuquén capital será escenario de la llegada de José "Maligno" Torres, campeón olímpico de BMX Freestyle y una de las máximas figuras del deporte argentino. El destacado deportista brindará la disertación "El Sueño Olímpico" en las instalaciones del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), de 10 a 12.

En este encuentro, organizado en conjunto con la agencia Crossover, el deportista compartirá el recorrido que lo llevó a conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024: los desafíos, los sacrificios, las caídas, la perseverancia y la mentalidad necesaria para alcanzar un sueño que parecía imposible. No es un evento pensado solo para quienes practican BMX; es una experiencia inspiradora para deportistas, estudiantes, entrenadores, familias y para cualquiera que disfrute de escuchar historias reales de esfuerzo, disciplina y superación.

Al respecto, el secretario de Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Neuquén, Mauricio Serenelli, destacó la envergadura de esta propuesta para la región y rindió un especial homenaje al trabajo de los deportistas.

"Es un orgullo enorme recibir en nuestra ciudad a un referente de la magnitud de 'Maligno' Torres. Este evento no solo tiene una trascendencia deportiva internacional por lo que representa una medalla olímpica, sino que también demuestra el valor de la articulación pública y privada. Cuando el municipio y las empresas locales trabajan con un objetivo común, logramos traer propuestas de primer nivel accesibles para todos los neuquinos", expresó el funcionario.

El funcionario agregó que "detrás de un logro de esta escala, hay una vida entera de sacrificios. Queremos aprovechar esta oportunidad para reconocer el enorme esfuerzo diario que realiza cada uno de nuestros atletas locales. El camino del alto rendimiento está lleno de barreras invisibles, y el compromiso, la disciplina y la entrega constante de cada deportista son los verdaderos cimientos que nos inspiran a seguir apoyándolos desde el Estado y la comunidad."

La disertación

Fecha: Sábado 11 de julio.

Horario: 10:00 a 12:00 hs.

Lugar: Auditorio del MNBA Neuquén.

Acompañan esta iniciativa la Municipalidad de Neuquén junto a empresas comprometidas con el desarrollo local, entre ellas Casino Magic, Howard Johnson, Datis Distribuidora, TBSA, Free Patagonia, Óptica Proof, Hoka Gimnasio y Leimat Energía.