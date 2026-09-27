Los cruces de los cuartos de final en la definición del primer ascenso en el Torneo Federal A se pusieron en marcha y Olimpo de Bahía Blanca arrancó ganando como local, mientras que Alvarado se llevó hacia Mar del Plata un punto importante de su visita a Defensores de Villa Ramallo.

Los duelos del Norte ante el Sur ponen a prueba a algunos planteles desconocidos por primera vez en la temporada y con la ventaja deportiva para los mejor ubicados, la victoria bahiense es un dato sobresaliente.

El Aurinegro se terminó imponiendo 2 a 1 a Gimnasia de Chivilcoy. Lo ganaba con diferencia de dos, pero en el descuento, la visita encontró el descuento de penal en el Roberto Carminatti.

Ahora, el conjunto bonaerense dirigido por Marcelo Mungo tendrá dos resultados a su favor: empate o victoria en Chivilcoy para meterse en semifinales.

Alvarado, bien parado

Alvarado de Mar del Plata, otro de los representantes de la zona Sur, obtuvo un 2 a 2 importante en su salida a Villa Ramallo. Defensores empató en el complemento, pero ahora quedó obligado a ir por la victoria a Mar del Plata.

Atenas de Río Cuarto, en Córdoba, recibe a San Martín de Formosa desde las 19.30. Cipolletti visita a Sol de América, el otro club formoseño que llegó a esta instancia.