Olimpo de Bahía Blanca empató este martes por la noche como local ante Kimberley de Mar del Plata 1 a 1, el mismo resultado que en el partido de ida, pero se clasificó para las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A 2026 de fútbol, reducido que definirá el segundo ascenso a la Primera Nacional 2027, debido a que contaba con ventaja deportiva por haber finalizado mejor ubicado en la fase regular del certamen.

El vencedor de la Reválida acompañará a la categoría superior al campeón y primer promovido del certamen fue San Martín de Formosa.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Roberto Natalio Carminatti de Colón y Ángel Brunel en la ciudad bonaerense, el tanto del Aurinegro fue marcado por Braian Guille, cuando había transcurrido menos de un minuto de juego; mientras que Luis Miguel Pérez estableció el empate para el Dragón marplatense, a los 29 de la parte final.

El partido tuvo un comienzo electrizante, ya que entre los 9 y 10 segundos el ex Racing Club de Avellaneda y Colón de Santa Fe Braian Guille, entrando por la derecha del área y definiendo cruzado y rasante, puso el 1 a 0 para el conjunto bahíense y la tranquilidad transitoria para Olimpo hasta promediar la segunda etapa.

El “Dragón” intentó reaccionar, pero durante gran parte del match careció de profundidad y eficacia para complicar a Olimpo, hasta que en el minuto 29 de la parte final Luis Miguel Pérez marcó un golazo, igualó y le puso un suspenso impensado a la definición del encuentro.

Pérez, quien había ingresado unos minutos antes, tomó el balón en el ataque por izquierda a unos 30 metros del arco y clavó el balón en el ángulo izquierdo del arquero Cristian Geist, quien se estiró pero nada pudo hacer para evitar el golazo y la zozobra de Olimpo en el final.

Kimberley apretó en los últimos minutos, pero no pudo marcar el segundo gol, por lo que Olimpo se quedó con una sufrida, pero merecida clasificación a las semifinales.

El primer partido jugado en la jornada del jueves en Mar del Plata, había finalizado 1 a 1, por lo que la serie concluyó igualada 2 a 2, pero Olimpo pasó de fase por la ventaja deportiva.

Además de Olimpo, este domingo ya se habían clasificado a las semifinales: Cipolletti de Río Negro, Douglas Haig de Pergamino y Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero).

Los cruces de semifinales serán: Cipolletti vs. Sarmiento de La Banda y Olimpo vs. Douglas Haig. Los duelos de la quinta etapa (semifinales) de la Reválida se jugarán a partido de ida y vuelta, y con ventaja de deportiva para el mejor ubicado en la fase regular del torneo.

Cipolletti y Olimpo serán visitantes en el segundo partido de las series y se clasificarán a la final con sólo igualar en ambos enfrentamientos.