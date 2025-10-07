Una fecha de castigo: Otamendi no estará en el primer partido del Mundial

Nicolás Otamendi, pilar indiscutido de la defensa argentina, se perderá el debut de la Selección en el Mundial 2026. La Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó oficialmente que el defensor central fue sancionado con una fecha de suspensión tras la roja directa que recibió en la derrota 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

La expulsión de Otamendi se produjo a la media hora del primer tiempo, cuando Enner Valencia aprovechó un pelotazo largo, superó a Leonardo Balerdi y salió en velocidad hacia el área, siendo embestido por el zaguero argentino antes de llegar a la medialuna. El árbitro Wilmar Roldán no dudó y mostró la tarjeta roja directa, la primera que ve Otamendi en sus 128 partidos con la albiceleste.

Pese a la suspensión, el defensor bicampeón de América y campeón del mundo podrá disputar la Finalissima 2026 ante España, duelo que enfrentará al campeón de América con el de Europa, y seguirá estando en consideración de Lionel Scaloni para el resto del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La sanción, que representa el castigo mínimo, cierra un capítulo de incertidumbre sobre la situación del defensor y permite a Scaloni planificar el inicio de la Copa del Mundo sin sorpresas mayores en el resto de la defensa argentina.