Viernes 06 de Febrero, Neuquén, Argentina
Galoppo debe pagar una multa millonaria o será sancionado por FIFA

Un viejo conflicto con su ex representante derivó en un fallo que ya pasó hasta por el TAS. FIFA bajo la orden y en los próximos 30 días, el mediocampista deberá pasar por caja.

Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 06 de febrero de 2026 a las 16:38
Giuliano Galoppo deberá pagar en 30 días o será sancionado por la FIFA.

Un conflicto de vieja data entre el mediocampista de River, Giuliano Galoppo, y su ex representante, Leandro Escudero, derivó en una intimación personal de FIFA al jugador para abonar una millonada en 30 o será inhabilitado para jugar.

En la institución de Núñez están al tanto de la situación y aunque no tienen que ver en el conflicto (tampoco en su resolución), sí se verán perjudicados en caso que el ex Banfield y San Pablo de Brasil no realice una transferencia de dinero extraordinaria antes de que concluya marzo próximo.

La disolución del contrato entre partes no fue en buenos términos. Galoppo cambió de agente en el comienzo de la década, pero hubo cosas que quedaron pendientes. Como agente FIFA reconocido, Escudero activó el reclamo formal y la entidad madre dio lugar.

La ruptura en el contrato de representación de Giuliano Galoppo con Leandro Escudero no cumplió con los términos legales.

El futbolista logró retrasar la cuestión casi unos 5 años, pero en agosto de 2025 había tenido resolución contraria a sus intereses por parte del Tribunal Arbitrario del Deporte (TAS) y ahora fue la casa madre desde Suiza quien ordenó la cuestión.

En detalle

Según consta en el escrito, el detalle de lo adeudado incluye dólares, pesos argentinos y francos suizos. Sólo por costas y cuestiones administrativas, el argentino debe depositar 5 mil de la costosa moneda europea.

Giuliano Galoppo lleva convertidos 7 goles desde que llegó a River, donde nunca se convirtió en un titular indiscutible.

Lo fuerte son los 530 mil dólares más un interés anual del 12% que debe acreditarse a la cuenta de Escudero, también destinatario de otros 4 millones y 900 mil pesos, más el interés del 12% anual a calcular desde el 2021, que deberá completar como parte de la sanción.

 

