En un partido que podría determinar su pase a la próxima fase, Colombia consiguió un triunfo clave ante RD Congo en Guadalajara por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. Los Cafeteros trabajaron mucho y, luego de varias chances desperdiciadas, se impusieron 1-0 por el tanto de Daniel Muñoz. De esta manera, Néstor Lorenzo y sus dirigidos cumplieron el objetivo de la clasificación a dieciseisavos de final, en una zona donde siguen como líderes y buscarán revalidar esa posición en la última jornada ante Portugal.

Sin un juego deslumbrante, Colombia destrabó un duelo complicado y tiene puntaje perfecto. Siempre quiso más y tuvo las chances más importantes, pero recién en la última parte del encuentro pudo hacer la diferencia. El gran motivo fue una tremenda actuación del arquero Lionel Mpasi, que con un total de ocho atajadas sostuvo hasta donde pudo a los congoleños. No obstante, luego de un inicio con mucha decisión que hizo trabajar al '1' de los Leopardos, los de Lorenzo dejaron de controlar el juego y empezó a costarles generar peligro.

Mpasi fue la figura de RD Congo, pero no pudo sostener el cero en su arco. (Foto: Reuters)

En los primeros minutos de la segunda parte volvió a verse a los colombianos generando peligro y Mpasi volvió a aparecer, no obstante a medida que pasaban los minutos la misión se complicaba porque RD Congo empezó a mantener a raya los avances. Allí fue que Lorenzo metió a Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba, que terminaron participando en la acción que marcó la diferencia. El de River encontró la llegada de Muñoz, al que le habían anulado un tanto en el primer tiempo, pero esta vez tuvo la fortuna de un desvío que descolocó al arquero congoleño para el 1-0.

En el final, los africanos fueron por el empate ante un elenco cafetero que quizás se metió demasiado atrás e hicieron trabajar a Camilo Vargas en un par de oportunidades, sin embargo la ventaja se mantuvo y llegó el festejo tras el pitido final. Luego de faltar a Qatar 2022, Colombia sigue por el sendero del triunfo, ya está en 16vos y ahora buscará terminar primero para erigirse como una selección de temer en este Mundial.

Con otro gol de Muñoz, Colombia se puso en ventaja

Se le empezaba a complicar el partido a los Cafeteros, pero a quince minutos del final apareció la jugada que abrió el partido. Juanfer Quintero la filtró para Jhon Córdoba, que aguantó su marca con el cuerpo y eligió dejarla pasar para la arremetida de un Muñoz que, con la ayuda de un desvío que descolocó a Mpasi, inauguró el marcador para los de Lorenzo.

Muñoz volvía a marcar, pero se lo anularon

El lateral, fundamental en el ataque colombiano, volvió a llegar al gol, pero el VAR se lo anuló por offside. Luego de un pase de Johan Mojica, apareció por detrás para cabecear la pelota y generar la tapada de Mpasi primero para luego empujarla adentro en el rebote. No obstante, luego de la revisión el tanto fue invalidado.

Mpasi es la figura del encuentro

El arquero de RD Congo es la gran razón por la que Colombia no está ganando el partido. En una de sus primeras intervenciones, un centro de Mojica le quedó a Jhon Arias, que remató y se encontró con la intervención del guardameta. En el rebote, Muñoz se lo perdió increíblemente. Esta fue la primera de varias: después llegó una atajada contra un remate lejano de James Rodríguez y un rato después, se lo negó con el pie a Luis Díaz.

Ya en la segunda mitad, Colombia volvió a ir contra el arco congoleño, y se topó con la enésima intervención de un Mpasi inspiradísimo. Un centro cruzado le cayó a los pies a Díaz, que se acomodó para el remate pero nuevamente el guardameta, por segunda vez en la noche tapando con el pie, le negó el tanto. En el rebote, Arias la tiró afuera.

Formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz, Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Edo Kayembe; Cédric Bakambu, Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.

Estadio: Jalisco (Guadalajara).

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

TV: D Sports

Lumumba, presente

El hincha más famoso de RD Congo, que había faltado ante Portugal, pudo hacerse presente y está alentando al equipo en Guadalajara. El hombre, cuyo nombre real es Michel Kuka Mboladinga, se hizo conocido por mantenerse inmóvil como una estatua durante los 90 minutos en homenaje al prócer Patrice Lumumba, mártir de la independencia congoleña.

La previa

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo llega con el ánimo en alza después de debutar con una victoria por 3-1 frente a Uzbekistán. Aunque el rendimiento colectivo dejó algunas dudas, la jerarquía individual terminó inclinando la balanza a favor de los sudamericanos. Nuevamente liderados futbolísticamente por Luis Díaz. Los colombianos van por el boleto a 16vos y el liderazgo del Grupo K.

Sin embargo, enfrente tendrá a una selección que ya demostró que no está en el Mundial para ser un simple espectador. RD Congo sorprendió en su estreno al igualar frente a Portugal, uno de los candidatos de la zona. Con ese antecedente reciente, RD Congo buscará volver a dar el golpe y mantener intacto el sueño de avanzar a la próxima instancia.