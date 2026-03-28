Mientras el fútbol argentino miraba hacia La Bombonera y las repercusiones del mal partido de la Selección Argentina ante Mauritania, la competencia doméstica no se detuvo y Belgrano goleó a Atlético Rafaela 3 a 0 por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El partido se disputó en el estadio de La Pedrera, San Luis, y mostró una notable superioridad de un Pirata armado para cosas importantes en este 2026. La cuenta paró en 3 (dos de penal), pero por el trámite del juego pudo haber sido más lapidaria todavía contra los santafesinos.

La apertura del marcador llegó a los 35 minutos del primer tiempo. Emiliano Rigoni, el mediocampista del equipo de Ricardo Zielinsky, llegó al área y aprovechó al máximo el pifie previo de Lautaro Gutiérrez en la definición para impactar la pelota y colocarla junto al palo.

A los 9 minutos del complemento. Lucas Zelarayán, el 10 de los cordobeses, tuvo la definición del partido desde el punto penal, pero falló. Y el que encontró revancha en la noche de puntana fue el juvenil Gutiérrez que a los 27, también desde los doce pasos, pero ajustando correctamente contra el palo izquierdo del arquero Ramiro Martínez de La Crema.

Ya en tiempo adicionado al reglamentario, Lucas Passerini que había ingresado desde el banco de suplentes, puso el 3 a 0 definitivo para la clasificación de Belgrano a la siguiente fase.

Formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lautaro Gutiérrez. DT: Ricardo Zielinsky.

Atlético Rafaela: Ramiró Martínez; Leonardo Flores, Agustín Solveyra, Gabriel Fernández, Fernando Ponce, Enzo Wuattier; Rodrigo Suárez, Juan Capurro, Agustín Obando; Ijiel Protti, Joel Bonifacio. DT: Iván Juárez.