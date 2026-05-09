No sin mucho trabajar y sufrir, Banfield avanzó en la Copa Argentina 2026 al derrotar por penales a San Martín de Tucumán 5 a 4 tras el 1 a 1 al final de los atractivos 90 minutos que se disputaron en el Estadio Padre Martearena de Salta por los 16avos de final.

El gol de Benjamín Borasi sobre el cierre del primer tiempo fue un golpe de efecto en el partido. La corajeada del delantero del equipo tucumano dentro del área le dio réditos y con un fuerte remate superó el intento del arquero Facundo Sanguinetti.

A los 34 del complemento, cuando la noche se ponía oscura para el Taladro, apareció Mauro Méndez para el 1 a 1. El uruguayo tomó un rebote dentro del área y definió cruzado ante Nahuel Manganelli.

Ya en los penales, Banfiel no erró ninguna definición, mientras que el Santo malogró en el último disparo. Oportunidad inmejorable ahora para el Taladro que dirige Pedro Troglio ya que el clasificado como rival para los octavos de final es Midland, otro de los representantes de la segunda categoría que dejó en el camino a uno de primera: Argentinos Juniors.

La eliminación hubiera sido un duro golpe al ciclo de Pedro Troglio que ya se había despedido del Torneo Apertura en la Liga Profesional, donde no le alcanzó para clasificar a los playoffs que comienzan mañana.

San Martín de Tucumán, por su parte, ahora se concentrará sólo en la temporada de segunda, donde es uno de los protagonistas de la zona B. Los dirigidos por Andrés Yllana marcha 4° en la tabla de posiciones con 18 puntos, a cinco del líder Gimnasia de Jujuy, pero con mucho por jugar todavía.