Con paisajes cordilleranos, nieve y circuitos para todos los niveles, Las Ovejas volverá a ser sede del Winter Trail, la competencia de montaña que este año celebrará su quinta edición. El evento se realizará el 8 de agosto y combinará deporte, naturaleza y promoción turística en una de las regiones más atractivas del norte neuquino.

En diálogo con el programa "La Primera Mañana", que se emite por AM550, el organizador Carlos Ormazabal destacó las expectativas para esta nueva edición e invitó a corredores y familias a sumarse a la propuesta. "Queremos que la gente venga a conocer la zona norte y disfrute del deporte y de nuestros paisajes", señaló.

Los circuitos de 15 y 21 kilómetros atravesarán sectores de montaña con nieve y vistas privilegiadas de la cordillera.

Aunque las nevadas llegaron más tarde de lo habitual, el organizador explicó que los sectores altos del recorrido conservan alrededor de un metro de nieve, ofreciendo el escenario característico de la competencia. Los circuitos de 15 y 21 kilómetros transitan por zonas de montaña, mientras que el recorrido más extenso alcanza una altura cercana a los 1.860 metros sobre el nivel del mar.

Como novedad, esta edición incorporará carreras con raquetas para nieve en las distancias de 12 y 21 kilómetros, una modalidad que fue impulsada por los reconocidos atletas Javier Carriqueo y Verónica Galván. Además, continuarán los circuitos infantiles de 1 y 3 kilómetros para que toda la familia pueda participar.

Corredores de distintas edades participarán de una jornada que también incluirá pruebas para niños y actividades para toda la familia.

Más allá del aspecto deportivo, el Winter Trail busca fortalecer el turismo en la región. Durante la jornada habrá emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas locales, mientras que el crecimiento de la oferta de alojamientos permitirá recibir a visitantes de distintos puntos del país.

Las inscripciones para los adultos permanecerán abiertas hasta el 5 de agosto a través de las redes sociales oficiales de Winter Trail, donde se encuentra disponible el enlace para anotarse. Los niños, en tanto, podrán inscribirse el mismo día de la competencia.

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