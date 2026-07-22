La nieve se hizo presente con fuerza a lo largo de toda la cordillera neuquina en estas últimas horas. La buena cantidad de precipitación fue una grata noticia para el sector turístico, que ya dio inicio a una nueva temporada invernal y espera visitantes de todo el país durante las vacaciones de invierno.

Caviahue - Copahue es una de las localidades de la provincia que se destaca por una propuesta única en el país y que se replica solamente en otros dos puntos del mundo: la experiencia Termas Nieve. "Solo puede disfrutarse en tres países: Japón, Islandia y Argentina, aquí en Copahue" destacó Lara Rodríguez, subsecretaria de Turismo de la comuna local, en diálogo con Entretiempo por AM550.

La propuesta invernal es variada y apunta a todos los públicos

La funcionaria explicó que las termas en invierno son escenario de diversas actividades. La experiencia "combina el traslado en vehículos oruga hasta Copahue, actividades de aventura como esquí fuera de pista, ascensos al volcán con raquetas, paseos en motos de nieve y, para cerrar la jornada, disfrutar de las termas naturales rodeadas completamente de nieve. Realmente es algo espectacular", resaltó.

Otro punto que resalta es el Cerro Caviahue Ski Resort, que cuenta con 22 pistas y 13 medios de elevación. "Pudo reabrir sus puertas el sábado pasado y también es una excelente propuesta para toda la familia y para quienes recién comienzan a practicar este deporte" resaltó Rodríguez. El complejo también es apreciado por los amantes de los deportes de invierno por tener "nieve polvo, una característica muy valorada por los esquiadores", indicó la subsecretaria.

El centro de esquí abrió sus puertas en los últimos días.

"Todos estamos atentos a las nevadas porque ayudan muchísimo, pero más allá de la nieve hay una enorme cantidad de actividades para hacer. Tenemos atractivos naturales como el Salto del Agrio, cascadas, puentes y distintos recorridos que pueden realizarse. Si hay nieve, también se pueden hacer excursiones con raquetas, esquí de fondo, paseos en trineos tirados por perros y recorridos en vehículos adaptados para la nieve." detalló Rodríguez.

Los números de ocupación son alentadores

Lara Rodríguez indicó que durante la primera semana de vacaciones de invierno alcanzaron una ocupación del 60%, y para esta semana "esperamos alcanzar entre un 70 y un 80% de ocupación". La temporada alta también demanda la planificación de la gran cantidad de actividades que se desarrollarán durante agosto.

"El 1 de agosto comienza una nueva edición del Rugby Extreme, un evento clásico que se realiza en el centro de esquí. Además, estamos organizando una jornada de hockey sobre nieve para las chicas, que también resulta una propuesta muy atractiva para quienes nos visitan", señaló con respecto a las actividades deportivas.

El punto fuerte será la Fiesta Provincial de la Nieve. La previa iniciará el 8 de agosto, con competencias tradicionales para toda la familia, y el 15 culmina con la fiesta Avalancha y el Trail del Agrio, un evento deportivo de montaña.

A partir de las 20 de ese último día de fiesta popular, el estacionamiento del Centro de Convenciones será el lugar donde confluirán DJs, gastronomía regional, cervezas artesanales y barras de tragos. "Este año celebramos la 15ª edición de la Fiesta Provincial de la Nieve y realmente estamos con muchísimas expectativas" concluyó la subsecretaria de Turismo.

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