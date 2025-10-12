Pacífico es Campeón patagónico de la Copa Federal Regional Femenina

La gloria fue decana, Pacífico superó a Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia por 7-4 en el global, y se quedó con la instancia Patagónica del Copa Regional Federal Amateur femenino. Las decanas volverán a estar en el cuadro principal de la competencia nacional donde se enfrentarán con un equipo de Primera división.

De manera contundente, Pacífico se quedó de forma invicta con la competencia Federal, entrega un lugar en la Copa Federal y ahora jugará los cuartos de final contra campeonas de las otras regiones.

En Mitre y Agote, se impuso al duro equipo de Comodoro Rivadavia, que ya había superado 4-3 en la localidad de Chubut. Marianella González por duplicado, y Lucía Soto los tantos del equipo neuquino.

Marisol González, la gran figura de la serie final, con 4 goles para las decanas

Como en el 2023, Pacífico vuelve nuevamente al plano nacional, de la mano de Rodrigo Canales, y una camada de jugadoras que viene en su gran mayoría desde formativas.

Previamente, jugará los cuartos de final donde peleará por el título de todo el país, y ante las campeonas de las diferentes regiones. Integrará el grupo A frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, juventud unida de Tandil, y Somisa de San Nicolás. En el grupo B compiten Atlético Tucumán, Central Córdoba, Guaraní Antonio Franco, y Santa María de Oro de concordia.